Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Mezretli Köyü’nde depremzedeler için yapılan konutlarda yaşayan vatandaşlar, yüksek aidatlar ve yaşam koşulları nedeniyle tepki gösterdi.

ANKA’dan Burhan Demircoğlu’nun haberine göre, site yönetimi ve artan aidatlar konusunda sıkıntı yaşayan depremzedeler, yetkililerle iletişim kuramadıklarını ifade etti.

“AİDATLAR HER AY ARTIYOR”

Bir depremzede vatandaş, “Biz depremzede evlerinde oturuyoruz, çeşitli sorunlarımız var. Yönetimle ilgili sıkıntılarımız var. Dört gündür arıyoruz, kimseye ulaşamıyoruz. Aidatlar en büyük sorun, her ay zam yapılıyor. Şu an 1.490 lira mesajı geldi” dedi.

“EVİ Mİ GEÇİNDİREYİM, AİDATI MI ÖDEYEYİM?”

Engelli maaşıyla geçindiğini belirten bir depremzede ise, “Aidat yüksek, ödeyemiyorum. Evi mi geçindireyim onu mu yatırayım” ifadelerini kullandı.

“ISINMA VE FATURALAR DA YÜK”

Bir başka vatandaş, ısınma ve ek giderlere dikkat çekerek, “Aidatımız 1.200 lira. Isınma faturaları 2.500 liraya kadar çıkıyor. Her ay şikayetçiyiz” diye konuştu.

“KIŞIN ISINAMADIK, ÜŞÜDÜK”

Yaşlılık maaşıyla geçinen bir depremzede, “Aidatlar çok yüksek, kışın ısınamadık. Ödeyemiyorum, düşürülmesini istiyoruz” dedi.

“HİZMET YOK AMA AİDAT YÜKSEK”

Bir diğer depremzede ise, “Hiçbir hizmetimiz yok. Lağım kokusundan duramıyoruz, sular sık sık kesiliyor. Buna rağmen yüksek aidat ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar, aidatların düşürülmesini ve yaşam koşullarının iyileştirilmesini talep ediyor.