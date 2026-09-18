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Kaynak: ANKA

Adalet Peşinde Aileleri Platformu üyeleri, 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan binalara ilişkin davalarda bilirkişi raporlarının gecikmesi ve verilen cezalarla ilgili itirazlarını dile getirmek amacıyla Adalet Bakanlığı önünde başlattıkları nöbeti 8'inci gününde sürdürdü.

Ankara'da yağışlı havaya rağmen bekleyişlerine devam eden aileler, Adalet Bakanı Akın Gürlek ile görüşmek istediklerini ve randevu taleplerine henüz yanıt alamadıklarını belirtti.

“ARTIK SESİMİZİ DUYUN”

Hatay'daki Ilgım Apartmanı'nda halası, eniştesi ve iki yeğenini kaybeden avukat Duygu İnegöllü, deprem davalarının ilerleyişi ve bilirkişi raporlarının gecikmesi konusunda Bakan Gürlek'e sorular yöneltmek istediklerini söyledi.

İnegöllü, randevu taleplerini yineleyerek, “Artık sesimizi duyun” çağrısında bulundu.

“KAPILAR AÇIK DEĞİL, BARİKATLAR VAR”

Adana'daki Beluk Apartmanı'nda eşi ve iki çocuğunu kaybeden Oğuz Soyubey de yaklaşık üç yıldır deprem dosyalarında adalet aradıklarını ifade etti.

Soyubey, Bakan Gürlek'in daha önce kullandığı “Adaleti arayıp da ulaşamayana kapımız her zaman açıktır” sözlerini hatırlatarak, “Şu an gördüğünüz gibi Adalet Bakanlığı önündeyiz. Hiç de kapılar açık değil, barikatlar var” dedi. Soyubey, taleplerine olumlu yanıt gelene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti.

“ADALET SAĞLANANA KADAR BURADAYIZ”

Adıyaman'daki Akabe Sitesi'nde yakınlarını kaybeden Doğan İlik ise Bakanlığa resmi görüşme talebi ilettiklerini ancak henüz yanıt alamadıklarını söyledi.

İlik, “Deprem davalarında adalet sağlanana kadar buradayız. Buradan bir yere ayrılmaya da niyetimiz yok” ifadelerini kullandı.