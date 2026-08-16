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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin ve 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli sarsıntıların ardından Zorunlu Deprem Sigortası'nın hayati önemi bir kez daha ortaya çıktı. Afetlerin ardından konutları finansal güvence altına almak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) verilerine göre, ülke genelinde 11 milyon 700 bin 223 konutun poliçesi bulunurken sigortalılık oranı yüzde 58 seviyesinde kaldı. Kuruluşundan bu yana 1397 hasar yapıcı depremle karşılaşan kurum, en fazla ihbarı 653 bin 81 adet ile 2023 yılında aldı.

BÖLGELERE GÖRE SİGORTALILIK ORANLARI DEĞİŞİYOR

Sık deprem yaşanan bölgelerde poliçe yaptırma oranının arttığını belirten verilerde, en yüksek sigortalılık oranı yüzde 65 ile Marmara Bölgesi'nde kaydedildi. Marmara'yı sırasıyla yüzde 64 ile Doğu Anadolu, yüzde 63 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 59 ile Ege ve Akdeniz, yüzde 51 ile İç Anadolu takip etti. Deprem riskinin görece az algılandığı Karadeniz Bölgesi ise yüzde 45 ile en düşük orana sahip oldu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİNDE 39 MİLYAR LİRALIK ÖDEME

DASK Genel Sekreteri Balkır Demirkan, Kahramanmaraş depremlerinde 9 ayda 540 bin dosyanın incelenerek 39 milyar lira hasar ödemesi yapıldığını vurguladı. Yüzde 58'lik mevcut seviyenin yeterli olmadığını ifade eden Demirkan, kanuni hedeflerinin yüzde 100 sigortalılık olduğunu ve tam kapsayıcılığa ulaşılana kadar çalışmaların süreceğini dile getirdi. Demirkan, havuz büyüdükçe yurt dışından daha uygun maliyetli finansman temin edilebileceğini belirtti.

İKLİM AFETLERİNİ DE KAPSAYACAK YENİ DÖNEM: ZAS

Deprem sıklığının düşük olduğu illerde poliçe yenileme oranlarının düştüğüne dikkat çekilerek, sel, dolu ve yangın gibi afetleri de kapsayacak Zorunlu Afet Sigortası (ZAS) çalışmalarının önemine değinildi. DASK'ın gelecek 5 yıla ilişkin projeksiyonunu hazırladığını duyuran yetkililer, hem poliçe satışı hem de hasar tespit süreçlerine yapay zekanın entegre edileceğini açıkladı.

OLASI MARMARA DEPREMİNE KARŞI FİNANSAL KAPASİTE HAZIR

DASK'ın mevcut finansal kapasitesinin olası bir Marmara depremini rahatlıkla karşılayacak düzeyde olduğunu belirten Demirkan, teminat tutarlarının her ay enflasyon oranında güncellendiğini bildirdi. Güncellenen fay haritalarıyla aktif fay sayısının 700'e çıktığını hatırlatan yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına poliçelerini kesintisiz şekilde her yıl yenilemeleri gerektiğinin altını çizdi.