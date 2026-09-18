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Kaynak: İHA

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, usulsüz döküm yapan bir firmayı suçüstü yakalayarak ağır yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

Saha denetimleri sırasında kaçak hafriyat döküldüğünü tespit eden ekipler, duruma anında müdahale ederek işlemi durdurdu. Olay yerine çağrılan Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından firmaya 190 bin TL idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise kaçak dökümü gerçekleştiren araç sürücüsünün ehliyetine el koyarak aracı 1 ay süreyle trafikten men etti.

"ÇEVREMİZİ KORUMAKTA KARARLIYIZ"

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin doğasını kirleten hiçbir uygulamaya müsamaha gösterilmeyeceğini ve 7/24 denetimlerin süreceğini duyurdu. Yetkililer, firmaların mağduriyet yaşamaması adına Atık Kabul Belgesi alarak belirlenen yasal sahalara döküm yapmaları gerektiğini hatırlatırken, vatandaşları duyarlı olmaya ve kaçak döküm ihbarlarını Alo 153 hattına bildirmeye çağırdı.