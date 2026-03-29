CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, tutuklanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i desteklediğini açıkça ifade etti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun son bulması ve erken seçim talebiyle düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyoe" mitinglerinin 101'incisi Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde düzenleniyor.

CHP Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, ANKA Haber Ajansına şu açıklamada bulundu:

"Partimize yapılan siyasi baskıların neticesinde gördüğünüz gibi bugün Kuşadası'ndayız. Belediye başkanlarımızın haksız yere tutuklu yargılanma süreci var. Buna karşı 101'inci mitingimiz için Kuşadası'ndayız. Ege bölgesindeyiz. Ömer Başkanımızın Kuşadası'nda yaptıkları ve önü açık bir belediye başkanı olduğu için özellikle son dönemde Aydın'da yaşanan gelişmelerden dolayı hakkında atılan iftiralara, İstanbul'a bağlanarak İstanbul'da yargılama süreci başladı. Buna karşı bugün bütün Ege bölgesi burada. Ömer başkanımıza destek olmak için buradayız."