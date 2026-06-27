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Muğla'nın en gözde turizm rotalarından Menteşe'deki Akbük Koyu ile Datça'daki Hayıtbükü Koyu, bu yaz doğal güzelliklerinden çok dudak uçuklatan fiyat tarifeleriyle gündemde. Kıyıların anayasal olarak kamuya açık olması gerektiği tartışmaları sürerken, plajların büyük bir bölümünün özel işletmelerce ücretli alanlara dönüştürülmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Patronlar Dünyası'ndan Kenan Gürbüz'ün haberine göre; otopark, şezlong ve plaj kullanım bedellerinin bazı işletmelerde toplam 1.500 TL'ye ulaşması, tatilcilerin sabrını taşırdı.

"GÜNE MİNİMUM 1.000 TL HARCAYARAK BAŞLIYORSUNUZ"

Bölgeyi ziyaret eden vatandaşların sosyal medya üzerinden paylaştığı deneyimler, koylardaki ticarileşmenin boyutunu gözler önüne seriyor. Akbük Sahili'nin eski doğal dokusunu kaybettiğini belirten bir tatilci, koy girişinde zorunlu olarak otoparka yönlendirildiklerini ve 400-500 TL bandında alınan bu ücretin fiili bir "koy giriş parasına" dönüştüğünü ifade etti.

Şezlong fiyatlarındaki standart dışı uygulamalara da dikkat çeken aynı kullanıcı, "Bir işletme 1.200 TL isterken diğeri 500 TL talep ediyor. Sadece eşyalarımızı bırakıp denize girmek istediğimizde bile para isteniyor. Koya adım attığınız an, minimum 1.000 TL harcamayı gözden çıkarmak zorundasınız" diyerek duruma tepki gösterdi.

"ESKİDEN HAVLUNU SERER, DENİZE GİRERDİN"

Akbük'ün eski mütevazı günlerini özleyen bir başka vatandaş ise değişimi şu sözlerle özetledi:

"Burası Türkiye'nin en güzel koylarından biriydi. Dört yıl önce cüzi bir otopark parası öder, istediğimiz yere havlumuzu sererdik. Şimdi aracınızı kilometrelerce uzağa bırakıp plaja shuttle (servis) ile gitmek zorundasınız. Sahilin tamamı paralı işletmelerin eline geçmiş, havlu serecek bir karış boş alan kalmamış."

HAYITBÜKÜ'NDE DE MANZARA AYNI: KUMSALDA OTURMAK PARALI

Tepkilerin bir diğer adresi ise Datça'nın meşhur Hayıtbükü Koyu oldu. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, halk plajı statüsündeki alanda kumsala oturmak isteyen bir aileden işletme sahipleri tarafından ücret talep edildiği iddia edildi. Vatandaşlar, "Hayıtbükü'nde plajda kumun üzerine oturmak için bile işletmelere haraç verir gibi para ödemek zorundayız" diyerek uygulamaya isyan etti.

"HAVLUNU AL GEL" EYLEMİ GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kıyılardaki bu amansız işgal ve fahiş fiyat politikaları, akıllara Muğla'daki sivil toplum kuruluşlarının geçmişte düzenlediği "Havlunu Al Gel" eylemlerini getirdi. Yunanistan'da başlayan ve büyük ses getiren 'Havlu Hareketi'nden ilham alan bölge halkı, şezlongların kaldırıldığı alanlara havlularını sererek denizlerin halka ait olduğunu savunmuştu.

Son görüntülerin ardından sosyal medyada çığ gibi büyüyen tepkiler, "Denizler halkındır", "Kıyılar ücretsiz olmalı" ve "Denize girmek artık bir lüks" etiketleriyle yeni bir protesto dalgasının habercisi olarak yorumlanıyor.