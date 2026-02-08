CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, kamuya ait otoyolların özelleştirilmesine ilişkin açıklamalarına bir yenisini ekledi. “AKP’nin 25 yıllığına özelleştirmeyi planladığı kamuya ait otoyollar” başlıklı paylaşım serisinin üçüncü bölümünde İzmir-Çeşme Otoyolu’nu gündeme taşıdı.

56 kilometre uzunluğundaki KGM İzmir-Çeşme Otoyolu’nda mevcut otomobil geçiş ücretinin 53 lira olduğunu hatırlatan Yavuzyılmaz, özelleştirme gerçekleşmesi halinde ücretlerde ciddi artış yaşanabileceğini savundu.

Yavuzyılmaz, söz konusu projenin özel sektöre devredilmesi durumunda araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranının yüzde 300’e ulaşabileceğini öne sürdü.

Özelleştirme planına ilişkin resmi bir ücret projeksiyonu ise henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Yavuzyılmaz'ın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"KGM İzmir-Çeşme Otoyolu

Güzergah: İzmir-Çeşme

Uzunluk: 56 km.

Geçiş ücreti: 53 TL

Bu özelleştirme gerçekleşirse, araç geçiş ücretine yapılması beklenen zam oranı yüzde 300! Peki nasıl?

2026 yılı itibariyle; Karayolları 2.Bölge’de, kamunun işlettiği, KGM İzmir-Çeşme Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,95 TL. Aynı karayolları bölgesinde bulunan, aynı uzunluktaki, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği; Menemen-Çandarlı-Aliağa Otoyolu’nun araç geçiş ücreti kilometre başına 3,66 TL. Aradaki fark 4 kat!

Sonuç KGM İzmir-Çeşme Otoyolu özelleştirilirse; Şu anda 53 TL olan araç geçiş ücretinin, 205 TL’ye çıkması bekleniyor. Bu da araç geçiş ücretlerine yüzde 300’e kadar zam demek! Bunun adı, vatandaşın vergileriyle maliyetini defalarca kez ödediği yollarda, yandaş şirketler tarafından tekrar tekrar soyulmasıdır!"