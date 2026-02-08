Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Samsunspor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Trabzonspor’un maç öncesi takım otobüsüne yönelik taşlı saldırı iddiasıyla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

MAÇ ÖNCESİ TAŞLI SALDIRI İDDİASI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şubesi ekipleri, karşılaşma öncesinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’na gelen Trabzonspor takım otobüsünün taşlandığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Yapılan incelemeler sonucunda, otobüsü taşladıkları öne sürülen yaşları küçük 6 kişi maçın ardından stat çıkışında gözaltına alındı.

ÇOCUK ŞUBEYE GÖTÜRÜLDÜLER

Şüpheliler, kimlik tespiti ve ifade işlemleri için Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.