Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor'u geriden gelerek 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Konyaspor'un tek golünü atan tecrübeli oyuncu Deniz Türüç, hakem Batuhan Kolak'a sert tepki gösterdi.

DENİZ TÜRÜÇ: 'UTANÇ VERİCİ'

Hakemin maç boyunca Konyaspor üzerinde baskı kurduğunu savunan Deniz Türüç, "Batuhan hocamız maçı bu kadar kötü bir maç yönetemez. Maçı bu kadar ince anlarını, maçın başından sonuna kadar bizim üzerimize baskı kurdu. Her küçük faulde hakları o taraftan yana kullandı. Beşiktaş büyük camia, saygı duyuyoruz ama bizim de camiamız var. Onlar öne geçince Beşiktaş 1 kere uyarılmadı. Utanç verici… Kendimize çekidüzen vermemiz lazım ama bu hakemlerle işimiz çok zor. Ben bir Milli Takım oyuncusu olarak utanıyorum." diye konuştu.