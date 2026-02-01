Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine “bayrak sevgisi” temasıyla başlanacağını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ikinci dönemin ilk haftası olan 2-6 Şubat tarihleri arasında resmi ve özel tüm okullarda bu kapsamda eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek.

Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda, okullarda Türk bayrağının tarihi, milli ve manevi anlamına ilişkin bilgilendirmeler yapılacak. Okul binaları Türk bayraklarıyla donatılacak, öğrencilerin katılımıyla bayrak temalı resim, şiir, kompozisyon ve afiş yarışmaları düzenlenecek.

Ayrıca sergiler, sanatsal ve kültürel etkinliklerle bayrak sevgisinin eğitim ortamlarında görünür kılınması hedefleniyor. Çalışmaların, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde öğrencilerin milli, manevi ve kültürel değerlerle bütünleşmiş, birlik ve beraberlik bilinci gelişmiş bireyler olarak yetişmelerine katkı sunması amaçlanıyor.

Bakanlık açıklamasında, yürütülecek etkinliklerin “İstiklal Bayrakla, İstikbal Maarifle” anlayışı doğrultusunda, bağımsızlığını bayrağından, geleceğini eğitimden alan bir milletin ortak iradesini yansıtmasının hedeflendiği vurgulandı. Programla birlikte milli birlik, vatan bilinci ve ortak aidiyet duygusunun okul ortamlarında pekiştirilmesi amaçlanıyor.