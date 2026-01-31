Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Beşiktaş Konyaspor’u konuk etti.

ORKUN'UN ŞUTU DİREKTEN DÖNDÜ, DENİZ TÜRÜÇ EŞİTLİĞİ BOZDU

Maçta sessizliği 22. dakikada Orkun Kökçü’nün serbest vuruştan şutunda direkten dönen top bozdu. Bu pozisyonun ardından Konyaspor hızlı atakta Muleka’nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Deniz Türüç’ün 23. dakikada attığı golle öne geçti.

BEŞİKTAŞ'IN BASKISI CERNY'NİN ATTIĞI GOLLE SONUÇ VERDİ

Beşiktaş golden sonra Konyaspor’un sahasında baskısını artırdı ve peşi sıra gelen ataklar Orkun’un zorladığı pozisyonda Cerny’nin boş kaleye topu ağlara göndermesiyle sonuç verdi.

Devreye 1-1’lik eşitlikle girilirken Beşiktaş ikinci yarıya daha tempolu bir oyunla başladı.

ORKUN KÖKÇÜ GALİBİYET GOLÜNÜ ATTI

Konyaspor zaman zaman hızlı hücumlarla etkili olmaya çalışsa da ikinci yarıda oyunda hakimiyetini iyiden iyiye hissettiren Beşiktaş aradığı golü 77’de kaptanı Orkun Kökçü’nün ayağından buldu.

YENİ TRANSFER ASLLANI İLK MAÇINDA TAKIMI 10 KİŞİ BIRAKTI

Beşiktaş’ın öne geçtiği golde; oyuna girer girmez yaptığı ortayla başrol oynayan isimlerden yeni transfer Kristjan Asllani, siyah beyazlı formayla çıktığı ilk maçta sahada kaldığı 6 dakika sonunda kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BEŞİKTAŞ PUANINI 33'E YÜKSELTTİ

82. dakikada 10 kişi kalan Beşiktaş maçın son bölümünde skoru korumasını bilerek sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve puanını 33'e yükseltti.

KONYASPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 9'A ÇIKTI

Çağdaş Atan yönetiminde galibiyet hasreti 9 maça çıkan Konyaspor ise 19 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Cengiz, Salih, Orkun, Cerny, El-Bilal, Mustafa.

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Adil, Bazoer, Guilherme, Morten, Berkan, Deniz, Bardhi, Muleka, Kramer.

BEŞİKTAŞ 2-1 KONYASPOR (ÖNEMLİ ANLAR)

1' Batuhan Kolak'ın ilk düdüğüyle Beşiktaş-Konyaspor maçı başladı.

İKİ TAKIM DA MAÇA İSTEDİĞİ GİBİ BAŞLAYAMADI

15' Karşılaşmada ilk 15 dakika pozisyonsuz geçti. Beşiktaş rakip sahada topa sahip olarak maçı kontrol etmeye çalışsa da henüz gol yollarında etkili olamadı. Konyaspor'da da basit pas hataları dikkat çekiyor.

ORKUN FRİKİKTEN DİREĞE TAKILDI

22' Orkun Kökçü, sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta direkt olarak kaleyi düşündü. Top direkten dışarı çıktı.

KONYASPOR DENİZ TÜRÜÇ İLE ÖNE GEÇTİ

23' Defans arkasına sızan Deniz Türüç Muleka'nın pasında topla buluşarak kaleci Ersin ile karşı karşıya kaldı ve net bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Konyaspor maçta 1-0 öne geçti.

BAHADIR EL BILAL TOURE'YE GOL İZNİ VERMEDİ

25' El Bilal Toure'nin ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşunda Bahadır köşeye giden topu son anda çelmeyi başardı.

BEŞİKTAŞ CERNY İLE BERABERLİĞİ YAKALADI

34' Orkun'un ceza sahası içerisinde çektiği şutta Bahadır'dan seken topu önünde bulan Cerny kale önünde pozisyonu tamamlayarak skoru 1-1'e getirdi.

CENGİZ ÜNDER NET POZİSYONU DEĞERLENDİREMEDİ

42' Orkun Kökçü'nün Muleka'dan kazanarak arka direğe ortaladığı topa direk dibinde Cengiz Ünder istediği gibi vuramadı. Kafa vuruşunda direkten seken top dışarı gitti.

İLK YARI SONUCU: BEŞİKTAŞ 1-1 KONYASPOR

SALİH UÇAN CEZA SAHASI DIŞINDAN ŞANSINI DENEDİ

55' El Bilal Toure ile geliştirdiği atakta Salih Uçan ceza sahası dışından şansını denedi. Ancak isabeti bulamadı.

MULEKA İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI

59' Bahadır'ın gönderdiği uzun topta Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Muleka Ersin Destanoğlu ile karşı karşıya pozisyonda aşırtma vuruş denedi. Ancak top direğin yanından dışarı çıktı.

EMİRHAN'IN KAFA VURUŞUNDA TOP BAHADIR'DA KALDI

62' Ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde havalanan topa yükselerek kafayı vuran Emirhan Topçu Bahadır'a takıldı.

ORKUN KÖKÇÜ BEŞİKTAŞ'I ÖNE GEÇİRDİ

77' Oyuna sonradan giren Asslani'nin etkili ortasında kaleci Bahadır'ı aşan topu dar açıdan kontol eden Orkun Kökçü düzgün bir vuruşla ağları havalandırarak Beşiktaş'ı öne geçirdi.

ASLLANI KIRMIZI KART GÖRDÜ

82' Beşiktaş'ın yeni transferi Asslani, oyuna girdikten 6 dakika sonra rakibine yaptığı sert müdahale sonrası VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen Batuhan Kolak'ın kırmızı kartına başvurmasıyla takımını eksik bıraktı.