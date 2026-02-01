ABD’de yürütülen soruşturmalar kapsamında kamuoyuna yansıyan yeni belgeler, Jeffrey Epstein’ın yakın çevresi adına düzenlenen seyahat organizasyonlarını bir kez daha gündeme taşıdı. 2017 tarihli e-posta yazışmalarında, Epstein’ın “dostları” için İstanbul ve Antalya’yı kapsayan, lüks detaylarla planlanmış Türkiye tatillerinin organize edildiği görülüyor. Belgelerde, uçuş planlarından buluşma noktalarına kadar birçok ayrıntı yer alırken, yazışmalardaki “eğlenceli bir Türkiye gezisi” ifadesi dikkat çekiyor.

Epistein'in asistanı Lesley Groff 15 Haziraz 2017'de Amex Centurion Travel'e e-posta göndererek, "Bayanların her biri için gidiş-dönüş uçak bileti gerekiyor. 20 Haziran akşamı New York'tan (herhangi bir havaalanından) İstanbul'a (21 Haziran'da varış) uçacaklar, ardından Antalya'ya (Türkiye) geçecekler. 21 Haziran'da Paris'ten İstanbul'a uçup Elina ile buluşacaklar ve birlikte Antalya'ya (Türkiye) uçacaklar, 21 Haziran'da Antalya'ya varacaklar... Her ikisi de 4 Temmuz'da birlikte Paris'e dönecekler. Paris'te kalıp Jeffrey ile buluşacaklar."

Daha sonra Lesley Groff, ismini gizlemiş kişiye attığı e-posta'da : "Merhaba Jeffrey, 17 Haziran Cumartesi günü Paris'ten New York'a uçup, ardından onunla birlikte adasına gitmek isteyip istemediğinizi soruyor. 20 Haziran Salı gününe kadar orada kalıp, sonra New York'a geri dönüp, JFK'de Elina ile buluşup, eğlenceli bir gezi için Türkiye'ye gidebilirsiniz. Bu ilginizi çekebilir mi? Ya da isterseniz, 21 Haziran'da Elina ile buluşup oradan Türkiye'ye gitmek için Paris'ten İstanbul'a uçabilirsiniz. Lütfen bana bildirin!! Teşekkürler. Lesley."

Epstein'in asistanı Lesley Groff

13 gün Antalya'da eğitim almışlar

İş sadece tatil ile bitmiyor. Ayrıca dosyalarda, , Jeffrey Epstein’ın özel spa’sında kişisel masöz olarak çalışan bir kadının, Antalya’daki Rixos tesislerinde staj yapmasının talep edildiği görülüyor. Yazışmalarda, söz konusu kişiye daha sonra Epstein’ın asistanı olduğu belirtilen bir başka kişinin de eşlik etmesinin planlandığı, tüm seyahat ve konaklama giderlerinin ise Epstein tarafından karşılandığı ifade ediliyor.

Bu sürece aracılık eden isimlerden biri olarak Sultan Bin Sulayem öne çıkıyor. Bin Sulayem’in gönderdiği e-postada, Epstein’ın özel spa’sında görev yapan masöz için pasaport bilgileri paylaşılıyor ve Antalya’daki spa tesislerinde staj imkânı sağlanmasının talep edildiği belirtiliyor. Yazışmada, bu stajın “daha iyi deneyim kazanılması” amacıyla istendiği vurgulanıyor.

Söz konusu talebe, Rixos bünyesinde görevli olduğu belirtilen Sebla B. isimli bir yetkili tarafından yanıt veriliyor. Cevapta, ilgili yöneticinin şehir dışında olduğu belirtilirken, Antalya’daki staj organizasyonunun doğrudan koordine edileceği ve gerekli düzenlemeler için ilgili kişilerle temas kurulacağı ifade ediliyor.

Daha sonraki e-postalarda ise, masaj eğitiminin kapsamı netleşiyor. Antalya’daki The Land of Legends Spa’da ileri düzey eğitim amacıyla 10 günlük bir program hazırlandığı, programın spa müdürü tarafından planlandığı ve eğitim süresince katılımcıların Rixos Premium Belek’te ağırlanmasının öngörüldüğü aktarılıyor. Bu kapsamda, ikinci kişinin kimlik ve pasaport bilgilerinin de talep edildiği görülüyor.

Aynı yazışma zincirinde, eğitim öncesi planlama yapılabilmesi için masözün özgeçmişi ve iletişim bilgilerinin istenmesi, ardından spa yönetimiyle birebir görüşme ayarlanacağı da belirtiliyor. Bu bilgiler olmadan detaylı bir eğitim planı hazırlanamayacağı ifade ediliyor.

Epstein’ın bu yazışmalara verdiği yanıtta ise, davet ve organizasyon için teşekkür edildiği, masöze bir asistanın da eşlik etmesinin uygun olup olmayacağı soruluyor. Mesajda, her iki kişinin de tesislerde eğitim alarak deneyim kazanmasının hedeflendiği dile getiriliyor.

Aynı dönemde Epstein’ın kıdemli asistanlarından Lesley Groff tarafından gönderilen bir başka e-postada ise, Antalya’ya gidecek kişi için Türkiye uçuş biletlerinin hazırlandığı, JFK Havalimanı’nda buluşma planı yapıldığı ve tüm uçuşların eş zamanlı olarak organize edildiği bilgisi yer alıyor. Groff, Rixos tarafıyla temas kurulduğunu ve sürecin detaylarının ayrıca paylaşılacağını da not düşüyor.