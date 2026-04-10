Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Porto, sahasında Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ı konuk etti.

Estadio do Dragao’da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Farioli'nin çalıştırdığı ev sahibi ekip, 11. dakikada William ile 1-0 öne geçti. Golün asistini G. Veiga yaptı.

Nottingham Forest beraberliği erken buldu. — TRT Spor (@trtspor) April 9, 2026

Vitor Pereira’nın komutasındaki Nottingham Forest, bu golden sadece iki dakika sonra Martim Fernandes’in kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

DENİZ GÜL SAHNE ALDI

Maçın 59. dakikasında Porto’da milli futbolcumuz Deniz Gül, Moffi’nin yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Çeyrek final rövanşı, 16 Nisan Perşembe günü İngiltere’de oynanacak.