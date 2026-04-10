Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Porto, sahasında Premier Lig ekibi Nottingham Forest’ı konuk etti.

Estadio do Dragao’da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

Farioli'nin çalıştırdığı ev sahibi ekip, 11. dakikada William ile 1-0 öne geçti. Golün asistini G. Veiga yaptı.

Vitor Pereira’nın komutasındaki Nottingham Forest, bu golden sadece iki dakika sonra Martim Fernandes’in kendi kalesine attığı golle skora denge geldi. İlk yarıda başka gol olmadı ve devre 1-1 eşitlikle tamamlandı.

DENİZ GÜL SAHNE ALDI

Maçın 59. dakikasında Porto’da milli futbolcumuz Deniz Gül, Moffi’nin yerine oyuna dahil oldu. Mücadelenin kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Çeyrek final rövanşı, 16 Nisan Perşembe günü İngiltere’de oynanacak.

