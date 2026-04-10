İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde aile içi şiddet bir kez daha can aldı. Sümer Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana gelen olayda, bir yıl önce boşandığı eşinin evine giden Ercan Ş. (53), dehşet saçtı.

İddiaya göre Ankara’dan İstanbul’a gelen şüpheli, gün boyunca eski eşi Türkan B. (39) ile aynı evde kaldı. Akşam saatlerine doğru henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Ercan Ş., önce eski eşine ardından 19 yaşındaki kızı Ceylinaz Ş.’ye silahla ateş etti.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ceylinaz Ş.’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan anne ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından genç kızın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan şüpheli Ercan Ş.’nin daha önce “kumar oynanması için yer temin etme” suçundan kaydı bulunduğu öğrenildi. Olay sırasında evde bulunan kadının kardeşi Güney B.’nin ise polise verdiği ifadede, yan odadan iki el silah sesi duyduğunu ve şüphelinin olay yerinden kaçtığını söylediği belirtildi.