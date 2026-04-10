ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, daha uygun fiyatlı bir model geliştirme planıyla yeniden gündemde. Şirketin, mevcut modellerden daha küçük boyutlara sahip yeni bir elektrikli SUV üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Tesla uygun fiyatlı elektrikli SUV geliştiriyor
Tesla’nın, maliyetleri düşürmek için daha küçük bataryalı ve tek motorlu yeni bir elektrikli SUV üzerinde çalıştığı öne sürüldü. Aracın ilk olarak Çin’de üretileceği belirtiliyor.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Reuters’a dayandırılan bilgilere göre, yeni modelin Tesla’nın mevcut Model 3 veya Model Y serisinin bir türevi olmayacağı, tamamen yeni bir araç olarak tasarlandığı ifade ediliyor. Araç için tedarikçilerle görüşmelerin sürdüğü ve teknik detayların şekillenmeye başladığı belirtiliyor.
Yeni SUV’un yaklaşık 4,28 metre uzunluğunda olması bekleniyor. Bu ölçü, Tesla’nın en çok satan modeli olan Model Y’ye göre daha kompakt bir yapı anlamına geliyor.
Maliyet düşürmek için pil küçülecek
Kaynaklara göre Tesla, aracın maliyetini azaltmak için daha küçük bir batarya kullanmayı planlıyor. Bu durum, menzilin mevcut modellere kıyasla daha düşük olabileceği anlamına geliyor. Ayrıca aracın çift motor yerine tek motorla sunulması ve daha hafif bir yapıya sahip olması hedefleniyor.
Yaklaşık 1,5 ton ağırlığında olması beklenen yeni modelin, giriş seviyesindeki Model 3’ten daha düşük bir fiyatla satışa sunulması planlanıyor.
Üretim Çin’de başlayacak
Projenin ilk etapta Tesla’nın Şanghay’daki fabrikasında hayata geçirilmesi planlanırken, ilerleyen süreçte ABD ve Avrupa’da da üretimin genişletilebileceği ifade ediliyor. Ancak aracın ne zaman seri üretime geçeceği henüz netlik kazanmış değil.
Tesla’nın bu adımı, daha önce iptal edilen düşük maliyetli “Model 2” projesinin ardından şirketin yeniden uygun fiyatlı elektrikli araç segmentine yönelip yönelmediği sorusunu gündeme getirdi.
Öte yandan şirket, robotaksi ve sürücüsüz araç projelerine odaklanmayı sürdürürken, yeni modelin hem geleneksel sürüş hem de otonom kullanım seçeneklerini bir arada sunabileceği değerlendiriliyor.