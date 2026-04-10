Sözleşmeli öğretmenlerin haklarına ilişkin dikkat çeken bir yargı kararı verildi. Eğitim-Bir-Sen üyesi bir öğretmenin, uzman öğretmenlik tazminatı talebinin “kadrolu olmadığı” gerekçesiyle reddedilmesi üzerine açılan davada mahkeme, öğretmen lehine karar verdi.

Ağrı İdare Mahkemesi, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanlarına ilişkin tazminat haklarından yararlanabilmek için mevzuatta ayrıca kadro şartı aranmadığını belirtti. Kararda, öğretmenlik mesleğinin kariyer basamaklarına ayrıldığı ve bu unvanlara sahip olanların ilgili haklardan yararlanmasının esas olduğu vurgulandı.

Mahkeme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında öğretmen kadro ve pozisyonunda görev yapanların öğretmen olarak değerlendirildiğini hatırlatarak, sözleşmeli statüde çalışan öğretmenlerin de bu kapsamda hak sahibi olduğuna işaret etti.

Ayrıca 21 Aralık 2024’te yürürlüğe giren Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Yönetmeliği’ne atıf yapılan kararda, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı verilen kişilere, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren eğitim-öğretim tazminatı ödenmesi gerektiği ifade edildi.

Bu kapsamda mahkeme, 29 Aralık 2024 tarihinde uzman öğretmenlik sertifikası alan davacının, bu tarihten itibaren ilgili unvanın sağladığı haklardan yararlandırılması ve takip eden ay başından itibaren tazminat ödemesinin yapılması gerektiğine hükmetti.