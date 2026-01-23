Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Farioli yönetimindeki Porto Çekya ekibi Viktoria Plzen ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Maça Lukas Cerv'in 6. dakikada attığı golle hızlı başlayan Viktoria Plzen 45'te Matej Vydra'nın oyundan atılmasıyla sahada 10 kişi kaldı.
Porto 45'te Samu'nun penaltı vuruşundan yararlanamadı ve ilk yarı Çekya ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
Viktoria Plzen'in eksik oynamasına rağmen son dakikalara kadar skor üstünlüğünü koruduğu maçta Porto'ya puanı son dakikada attığı golle milli oyuncu Deniz Gül getirdi.
Bu golle birlikte maç 1-1 sona ererken Porto puanını 14'e yükseltti.