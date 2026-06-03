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Bugün İzmir'in Çeşme ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın koruması Can Polat hayatını kaybetti.

Deniz Akkaya ise Dilan Polat’ın tehdit iddialarına ilişkin yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Akkaya, Polat’ın güvenlik endişelerine dair söylemlerini eleştirerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Akkaya'nın paylaşımı şu şekilde:

"Yahu tamam da… tekrar soruyorum bu kadar tehdit alıyorsanız niye fıldır fıldır geziyorsunuz.

Sorumlular bulunana kadar niye evinizde oturmuyorsunuz? Gerçekten büyük sorumsuzluk bu !"