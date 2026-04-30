UEFA Avrupa Ligi'nde Braga ile Freiburg yarı final turu ilk maçında karşı karşıya geldi.

BRAGA'YI 8. DAKİKADA ÖNE GEÇİREREK YARI FİNALİN GOL PERDESİNİ AÇTI

Portekiz'de oynananan eşleşmenin ilk maçında Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demir Ege Tıknaz henüz 8. dakikada Freiburg ağlarını havalandırarak gol perdesini açtı.

🇹🇷⚽ Demir Ege Tıknaz, Braga'yı Freiburg karşısında öne geçirdi. pic.twitter.com/a1XpGwLAJu — TRT Spor (@trtspor) April 30, 2026

DEMİR EGE AKIL DOLU KOŞUSUYLA FREIBURG SAVUNMASINI ÇARESİZ BIRAKTI

Victor Gomez'in kale önüne doğru çevirdiği topa ceza sahası içerisine sürpriz koşu yapan Demir Ege kayarak dokundu ve hem Freiburg savunmasını hem de kaleci Noah Atubolu'nu çaresiz bakışları arasında Braga'yı 1-0 öne geçirdi.