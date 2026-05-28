Demet Akalın, Dilan Polat ile görüştüğü döneme ilişkin yaptığı açıklamada, Engin Polat hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Akalın, o süreçte Dilan Polat’ın şiddet gördüğünü öne sürerek kamuoyunda geniş yankı uyandıran ifadeler kullandı.

Akalın, Dilan Polat’la görüştüğü dönemde Engin Polat’ın Dilan Polat’a şiddet uyguladığını söyledi. Akalın'ın açıklaması şu şekilde:

“Benim görüştüğüm dönemlerde Engin onu dövüyordu. Kolları, vücudu mosmordu. Dayak yiyordu.”

POLAT ÇİFTİ HAKKINDA GELİŞMELER

Dilan Polat ve Engin Polat çifti, son yıllarda hem iş dünyası hem de sosyal medya gündeminde sıkça yer aldı. Lüks yaşam paylaşımları, ani yükselişleri ve sonrasında haklarında başlatılan mali soruşturmalar kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Çiftin adı, özellikle kara para aklama iddiaları ve mal varlıklarına yönelik incelemelerle sık sık haberlere konu olmuştu.

Evlilikleri boyunca zaman zaman ayrılık iddiaları ve kriz haberleri de gündeme gelirken, taraflardan gelen açıklamalar bu iddiaları farklı şekillerde yanıtlamıştı. Demet Akalın’ın son sözleri ise, geçmişteki bu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Söz konusu iddialar kamuoyunda geniş tartışma yaratırken, konuya ilişkin resmi bir yargı kararı ya da doğrulama bulunup bulunmadığı ise ayrı bir merak konusu olarak öne çıkıyor.