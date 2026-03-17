Sosyal medyada geniş bir kitle tarafından takip edilen Polat, tüp bebek tedavisi sürecinin ardından aldığı olumlu sonucu eşi ve çocuklarına sürpriz bir şekilde açıklamış ve üçüncü kez anne olmanın heyecanını yaşamaya başlamıştı.

Ne var ki bu sevinçli süreç beklenmedik bir gelişmeyle son buldu. Ablası Sıla Doğu, yaptığı açıklamada hamileliğin yaşanan kanama sonrası sona erdiğini duyurdu. Doğu, paylaşımında bu durumun kendilerini derinden üzdüğünü ifade ederken, yaşananların kader olduğuna inandıklarını ve süreci kabullenmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Aynı zamanda Doğu, bu zor dönemde kardeşi için dua edilmesini rica ederek, herkesin güzel dileklerini beklediklerini belirtti. Paylaşımında, benzer acıların kimsenin başına gelmemesi temennisinde bulunarak takipçilerine seslendi.

Dilan Polat ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Maalesef talihsiz bir olay yaşadık. Kader, kısmet... Belki de bunun yaşanması gerekiyordu' ifadelerini kullandı.