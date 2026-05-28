UEFA Konferans Ligi finali, Avrupa futbolunda alışılmış devlerin dışında iki farklı hikayeyi karşı karşıya getirdi.
Konferans Ligi'nde tarih yazdılar: UEFA'dan hakkını şampiyonlukla geri aldı
Leipzig'te oynanan UEFA Konferans Ligi finalinde Crystal Palace Rayo Vallecano'yu Mateta'nın golüyle yenerek tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında şampiyonluğa ulaştı. Crystal Palace bu tarihi başarıyla aynı zamanda UEFA'dan Avrupa Ligi hakkını da geri almış oldu.Furkan Çelik
İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile İspanyol ekibi Rayo Vallecano, tarihlerindeki ilk büyük Avrupa kupasını kazanmak için Leipzig’te sahaya çıktı.
İKİ TAKIM DA TARİHİNİN EN BÜYÜK MAÇINA ÇIKTI
Hem Crystal Palace hem de Rayo Vallecano, Avrupa kupalarında yalnızca ikinci kez mücadele ettikleri bir sezonda finale kadar yükselerek dikkat çekti.
Turnuvanın en golcü ekipleri arasında yer alan iki takım, final öncesinde sürpriz başarı hikayeleriyle konuşuluyordu.
MATETA KUPAYI GETİRDİ
Finalin kaderini belirleyen isim Jean-Philippe Mateta oldu.
51’inci dakikada fileleri havalandıran yıldız futbolcu, Crystal Palace’a kulüp tarihinin ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.
GLASNER VEDA MAÇINDA TARİH YAZDI
Crystal Palace Teknik Direktörü Oliver Glasner için final ayrı bir anlam taşıyordu.
Avusturyalı teknik adam, kulüpteki son maçına çıkarken daha önce Palace’a FA Cup ve Community Shield zaferleri yaşatmıştı.
2022’de Eintracht Frankfurt ile UEFA Avrupa Ligi kupasını kazanan Glasner, şimdi Crystal Palace’a ilk Avrupa kupasını getirdi.
RAYO’NUN CESUR HİKAYESİ YARIM KALDI
İspanyol ekibi Rayo Vallecano ise teknik direktör Inigo Perez yönetiminde tarihi bir sezon geçirdi.
Cesur futbol anlayışıyla dikkat çeken Madrid temsilcisi, Avrupa’daki ilk büyük finalinde kupaya uzanamadı.
TARAFTARLAR BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI
Maç sonunda Crystal Palace taraftarları büyük sevinç yaşarken Leipzig tribünleri tarihi anlara sahne oldu.
PALACE AVRUPA FUTBOLUNA ADINI YAZDIRDI
İngiliz ekibi böylece kulüp tarihinin en büyük başarısını elde ederek Avrupa futboluna adını yazdırdı.
UEFA KONFERANS LİGİ'NE DÜŞÜRMÜŞTÜ
Crystal Palace’ın bu kupaya uzanması sezon başındaki UEFA kararı nedeniyle ayrı bir anlam taşıdı.
Geçtiğimiz sezon FA Cup’ı kazanarak Avrupa Ligi bileti alan İngiliz ekibi, “çoklu kulüp sahipliği” kuralı nedeniyle organizasyondan çıkarılmıştı.
Kulübün hissedarlarından John Textor’un hem Lyon hem de Crystal Palace ile bağlantılı olması sonrası UEFA, Fransız ekibinin Avrupa Ligi’nde kalmasına karar vermişti.
Bu nedenle Crystal Palace bir alt turnuva olan UEFA Konferans Ligi’ne gönderilmişti.
AVRUPA LİGİ HAKKINI SAHADA GERİ ALDI
İngiliz temsilcisi, Konferans Ligi şampiyonluğuyla birlikte gelecek sezon için doğrudan Avrupa Ligi bileti aldı.
Crystal Palace böylece sezon başında elinden alınan hakkı sahada geri kazanarak unutulmaz bir başarıya imza attı.