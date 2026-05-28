Konferans Ligi'nde tarih yazdılar: UEFA'dan hakkını şampiyonlukla geri aldı

UEFA KONFERANS LİGİ'NE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Crystal Palace’ın bu kupaya uzanması sezon başındaki UEFA kararı nedeniyle ayrı bir anlam taşıdı.

Geçtiğimiz sezon FA Cup’ı kazanarak Avrupa Ligi bileti alan İngiliz ekibi, “çoklu kulüp sahipliği” kuralı nedeniyle organizasyondan çıkarılmıştı.

Kulübün hissedarlarından John Textor’un hem Lyon hem de Crystal Palace ile bağlantılı olması sonrası UEFA, Fransız ekibinin Avrupa Ligi’nde kalmasına karar vermişti.

Bu nedenle Crystal Palace bir alt turnuva olan UEFA Konferans Ligi’ne gönderilmişti.