Demet Akalın, yakın dostu Sefo'ya içten bir doğum günü mesajı gönderdi.

Ünlü pop yıldızı, rap sanatçısıyla çekilmiş eğlenceli bir fotoğrafını “Evlenip çoluk çocuğa karışana kadar peşindeyim oğlum” notuyla paylaştı.

İkilinin samimi dostluğu ve Akalın’ın esprili üslubu takipçilerden büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada en aktif isimlerden biri olan Demet Akalın, Sefo’nun yeni yaşını unutmadı.

Birlikte kahkaha attıkları samimi bir kareyi takipçileriyle paylaşan sanatçı, yazdığı notla magazin gündemine damga vurdu.

“EVLENİP ÇOLUK ÇOCUĞA KARIŞANA KADAR PEŞİNDEYİM”

Popçu Akalın paylaşımına şu sıcak mesajı ekledi: "Evlenip çoluk çocuğa karışana kadar peşindeyim oğlum. Çok mutlu ol ve hep gül, seni seviyoruz. İyi ki doğdun Sefo"





DEMET AKALIN KİMDİR?



Demet Akalın, 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğmuş Türk şarkıcı, eski manken, oyuncu ve sunucudur.

Kariyerine 1990'larda mankenlik yaparak başlayan Akalın, Neşe Erberk ajansında çalışmış, ardından gazinolarda şarkı söylemeye başlamıştır.

İlk albümü "Sebebim" 1996'da çıktı. Asıl çıkışını 2000'lerin ortalarında "Banane", "Kusursuz 19" gibi albümlerle yakaladı.

Hit şarkıları arasında "Aşkın Açamadığı Kapı", "Afedersin", "Türkan", "Evli Mutlu Çocuklu" yer alır. Türk pop müziğinin en popüler ve tartışmalı isimlerinden biri olarak bilinir; sosyal medyada aktif, esprili paylaşımları ve magazin gündemiyle öne çıkar.

SEFO KİMDİR?



Sefo, gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 16 Mart 1998 tarihinde Samsun'da doğmuş Türk rapçi, şarkıcı ve söz yazarıdır. Aslen Trabzon Araklılı'dır. Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunudur.

Müzik kariyerine 2018'de "Yalan" şarkısıyla başladı. Asıl ününü 2021'de çıkan "Bilmem Mi?" (Reggaeton tarzı) ile yakaladı; trap, hip-hop, pop ve reggaeton karışımı enerjik tarzıyla genç neslin favorilerinden oldu.

Sony Music ile çalışır, akılda kalıcı sözleri ve hızlı yükselişiyle tanınır.

