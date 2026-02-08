TBMM'de trafik kanununun görüşüldüğü sırada DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş söz aldı.

DEM Partili Beritan Güneş’in konuşması sosyal medyada gündem oldu.

Hem Beritan Güneş hem de sosyal medyadaki ifadeler bakımından gerçeğin doğru yansıtılmadığı bir tartışma yaşandı.

Öncelikle sosyal medyaya bakalım.

DEM Partili Beritan Güneş’in “Kürtlere Kürt oldukları için trafik cezası kesiliyor” dediği sosyal medyada ve haber sitelerinde yer aldı.

Aslında, Beritan Güneş o konuşmasında “Kürde trafik cezalarıyla varlığının faturasını kesmek istiyorsunuz” demişti.

Ve şunu anlatıyordu, Suriye’de yaşananları protesto eden Kürtlerin otomobillerine ceza kesiliyor!

Peki, burada gerçek ne?

Yanıt yine DEM Partili Beritan Güneş’in konuşmasının içinde…

Beritan Güneş, konuşmasında bir trafik cezasının fotoğrafını gösterip bu cezanın protesto için konvoy yapmış bir otomobile kesildiğini söylüyordu.

Peki, eylem yasal mı?

Hayır, valilikler bu eylemlere yasaklar getirdi.

Konvoy yapılacağı belirtildi mi?

Yine hayır!

Peki, bir hasta ya da doğum yapan bir kadın o konvoy nedeniyle hastaneye yetişemezse kim hesap verecek?

Elbette orada görevli olan polis memurları…

HANGİ ŞEHİR DAHA ÇOK TRAFİK CEZASI ÖDÜYOR

DEM Partili Beritan Güneş “Kürtlere Kürt oldukları için trafik cezası kesiliyor” şeklinde özetlenen konuşmasıyla bir tartışmayı başlatmış oldu.

“Hangi şehre daha çok trafik cezası kesiliyor?” sorusu sosyal medyanın gündemi oldu.

Yanıt verelim.

Günümüze geleceğiz ama öncelikle 2019 yılında açıklanan bir veriyle başlayalım.

İçişleri Bakanlığı, 2002’den 2017’ye kadar kesilen trafik cezası sayısını ve illere göre toplam dağılımını 2019 yılında açıklamıştı.

Buna göre en çok ceza kesilen İstanbul, en az trafik cezası kesilen şehir ise Tunceli çıkmıştı.

Gelelim 2024 yılına…

Verilere göre, Sakarya sürücü başına en fazla trafik cezası kesilen şehir olarak birinci sırada yer aldı. Sakarya’yı, trafik ihlallerinin oldukça yüksek olduğu Kocaeli takip etti. Gaziantep üçüncü, İstanbul dördüncü sırada bulunurken, Adana da beşinci sırada yer aldı.

Gelelim 2025 yılına…

Liste şöyle: İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Mersin, Muğla, Kocaeli ve Kayseri.

Trafik cezalarında Marmara bölgesi ağırlığı 2002 yılından bugüne net olarak görülüyor.

Evet, trafik cezası konusunda gerçekler DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş’in dediği gibi çıkmadı.

Bir de sıfır araç kullanımına bakalım mı?

EN ÇOK SIFIR OTOMOBİLE BİNİLEN ŞEHİRLERİN LİSTESİ

Trafik cezasında DEM Parti Milletvekili Beritan Güneş’in dediği çıkmadı, ancak bu veride sanki tutturuyor!

2024 yılında Türkiye'de ortalama otomobil yaşı en genç iller ve yaşları şöyle sıralandı:

1-Şırnak: 6,2

2-Bingöl: 8,8

3-Tunceli: 9,0

4-Batman: 9,2

5-İstanbul: 9,5

6-Diyarbakır: 10,0

7-Hakkari: 10,1

8-Siirt: 10,3

9-Mardin: 10,4

10-Muş: 10,8