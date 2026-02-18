Manisa'nın Turgutlu ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle debisi yükselen derede iki araç derede sürüklendi. Sürüklenen iki aracın sürücüleri kendi imkanlarıyla kurtuldu.

ARAÇLAR İŞ MAKİNELERİ İLE ÇIKARILDI

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 45 AIS 751 plakalı hafif ticari araç ile 35 AT 1234 plakalı kamyonet, Karacaali Deresi üzerindeki köprüde ilerlerken akıntıya kapıldı.

Sürücüler sürüklenen araçlardan kendi imkanları ile kurtuldu. Şans eseri kurtulan sürücüler yakınlardan yardım istedi. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçların iş makinesi yardımıyla dereden çıkarıldığı öğrenildi.