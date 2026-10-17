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Kaynak: ANKA

Sigortacılık sektöründeki fon tartışmaları sürerken, vatandaşların olası depremlere karşı maddi güvencesini sağlayan kaynaklara ilişkin yeni bir iddia gündeme geldi. YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Türk Reasürans ile teknik işleticiliğini üstlendiği Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun (DASK) kaynaklarının, bazı finansal işlemler sonucunda yaklaşık 10 milyar TL zarara uğratıldığı yönündeki iddiaların açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Q Yatırım Bankası ve Allbatross bağlantılı işlemlere dikkat çeken Özlale, konuya ilişkin bir inceleme raporunun Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (SEDDK) bekletildiği iddiasını da gündeme getirdi.

"DEPREM GÜVENCESİ FONLARDA ERİDİ Mİ?"

Özlale, yetkililere yönelttiği soruları ve açıklama çağrısını şu sözlerle dile getirdi:

“Türkiye Sigorta skandalı tartışılırken, sigortacılık sektöründe cevap bekleyen başka bir dosya var: Türk Reasürans ve teknik işleticiliğini yürüttüğü DASK’ın kaynaklarının, Q Yatırım Bankası ve Allbatross bağlantılı işlemler nedeniyle yaklaşık 10 milyar TL zarara uğratıldığına dair çok ciddi iddialar var.

Konuya ilişkin bir inceleme raporunun SEDDK’da bekletildiği öne sürülüyor.

Buradan soruyoruz:

Yaklaşık 10 milyar TL’lik kayıp iddiası doğru mu?

DASK ve Türk Reasürans kaynakları hangi işlemlerde, kimlerin kararıyla değerlendirildi?

Bu işlemler hangi denetimlerden geçti?

Bir inceleme raporu hazırlandı mı? Hazırlandıysa hangi bulgulara ulaşıldı, ne işlem yapıldı?

İddia doğru değilse belgeleriyle çürütün. Doğruysa kaybı, sorumluları ve yapılan işlemleri açıklayın. Vatandaşın deprem güvencesi hakkında cevap bekliyoruz.”