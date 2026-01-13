Nobel ödüllü iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu, Bloomberg TV’de önemli açıklamalarda bulundu.

Acemoğlu, Fed ve Powell üzerindeki siyasi baskıların ABD’nin kurumsal yapısını ve küresel finansal istikrarı tehdit edebileceğini ifade etti.

Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik siyasi baskıların yalnızca para politikası tartışması olmadığını belirten Acemoğlu, yaşanan durumun ABD’nin kurumsal yapısı açısından kritik bir döneme işaret ettiğini söyledi.

"TEHLİKELİ BİR ÖRNEK"

Merkez bankası bağımsızlığının modern ekonomiler için “olmazsa olmaz” olduğuna dikkat çeken Acemoğlu, Fed’in faiz kararları nedeniyle cezai soruşturmaya konu olmasının tehlikeli bir örnek olduğuna işaret etti.

“UZUN VADELİ EKONOMİK REFAH RİSK ALTINDA ”

Ünlü eserinde yer verdiği kurumsal teoriye vurgu yapan Acemoğlu, Fed’in siyasallaşmasının ABD’yi kapsayıcı kurumlardan uzaklaştırabileceğini belirterek, uzun vadeli ekonomik refahın risk altında olduğunu belirtti.

“TRUMP, ABD NORMLARINI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

ABD kurumlarının kriz içerisinde, olduğunu ifade eden Acemoğlu, “Trump krizi derinleştiriyor. Trump ABD kurumlarını ayakta tutan normları yok etmeye çalışıyor” sözlerini sarf etti. Çin'in nüfusu hakkında da açıklamalarda bulunan Acemoğlu, "Çin nüfusu önümüzdeki 50-60 yılda yarı yarıya düşecek" ifadelerini kullandı.