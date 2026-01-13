Çift, Bodrum’un simge isimlerinden biri olan ve “Aksona” lakabıyla tanınan efsane süngerci Mehmet Baş onuruna düzenlenen doğum günü etkinliğine katıldı. Aynı zamanda bu özel gün için hazırlanan belgeselin gösteriminde de yer alan Demirer, etkinlik boyunca ilgi odağı oldu.
Ata Demirer’den Bodrum’a veda: “Hoşça kal” paylaşımı gündem oldu
Ünlü komedyen ve oyuncu Ata Demirer, hafta sonunu sevgilisi Dilara Alemdar ile birlikte Bodrum’da geçirdi. Sevgilisiyle birlikte çektirdikleri kareleri sosyal medya hesabından paylaşan komedyen, fotoğraflara “Hoşça kal Bodrum” notunu ekleyerek kente veda etti.Hande Karacan
Bodrum programı kapsamında Ata Demirer, Dereköy’de yaşayan babasını da ziyaret ederek ailesiyle vakit geçirdi.
Keyifli anlarını sevgilisiyle birlikte objektife yansıtan ünlü komedyen, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflara “Hoşça kal Bodrum” notunu ekleyerek kente veda etti. Demirer’in bu samimi paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
30 KİLO VERMİŞTİ
Son dönemde hem aşk hayatı hem de verdiği kilolarla adından söz ettiren Ata Demirer, yakın zamanda tam 30 kilo vermişti.
Kendisine yöneltilen 'Nasıl zayıflarız?' sorusuna Ata Demirer, eğlenceli bir video çekerek takipçilerine tavsiyeler vermişti.
'Temel olan şeyi söylüyorum. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemiyoruz. Reçel yemiyoruz, çünkü insan yapıyor. Bal yiyoruz çünkü arı yapıyor. Gofret yok. Muz, mandalina var. Ekmek yok. Et ye, doğada var; ama etin üzerine mayonez dökmüyoruz. İnsanın yaptığı hiçbir şeyi yemeyin.'
ATA DEMİRER KİMDİR?
Ünlü komedyen Ata Demirer, hem güldüren hem düşündüren işleriyle hafızalarda yer ediniyor. Komedyen kimliğinin yanı sıra oyunculuk, senaristlik ve müzisyenliğiyle de dikkat çeken Demirer, ekranlara olduğu kadar sahnelere de yıllarını verdi.
6 Temmuz 1972 doğumlu olan Ata Demirer, 2025 yılı itibarıyla 52 yaşında. Aslen Bursalı olan Ata Demirer, çocukluk ve gençlik yıllarını Bursa'da geçirdi.
Sanat hayatına müzikle adım atan Ata Demirer, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı’ndan mezun oldu.
Onu Türkiye'nin dört bir yanına tanıtan şey sahneye taşıdığı mizah oldu. İlk olarak “Korsan TV” ile dikkat çekti, ardından “Tatlı Hayat” ve “Avrupa Yakası” gibi dizilerde boy gösterdi. Sinema dünyasında ise esas çıkışını “Eyyvah Eyvah” serisiyle yaptı.
Oyuncu Özge Borak ile dünyaevine giren Demirer’in bu evliliği 2014 yılında sona erdi. Çiftin çocuk sahibi olmadığı biliniyor.