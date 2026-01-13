YENİÇAĞ Fatih ERBOZ / Mercek

Rudaw’ın haberi şöyle;

“ Erbil (Rûdaw) - Başkan Mesud Barzani, bugün Erbil’ bağlı Pirmam ilçesinde Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyetle bir araya geldi.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, Amedspor’un sportif faaliyetleri ve sporun toplumsal rolü ele alındı.

BARZANİ’DEN ‘BARIŞ VE KARDEŞLİK’ VURGUSU

Görüşme sırasında sporun evrensel diline dikkat çeken Mesud Barzani, Amedspor’un başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Mesud Barzani, sporun sadece bir rekabet alanı olmadığını belirterek, ‘Sporun, barış ve kardeşlik mesajlarını ulaştırmada çok önemli ve belirgin bir rolü vardır’ ifadelerini kullandı.

Amedspor’un hem yönetimini hem de taraftar kitlesini takdir eden Mesud Barzani, ‘Kulübün başkanı, yönetim kurulu, oyuncuları ve tüm taraftarlarını tebrik ediyorum. Gelecekteki spor yolculuğunuzda çok daha büyük başarılar elde etmenizi diliyorum’ dedi.

NAHİT EREN: KÜRDİSTAN BÖLGESİ'NİN SPOR YATIRIMLARINI TAKDİR EDİYORUZ

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren ise Türkiye’nin önde gelen kulüplerinden biri olma yolundaki hedeflerini ve kulübün mevcut durumunu Barzani ile paylaştı.

Heyet, Kürdistan Bölgesi’nde spor altyapısına ve gençlere yönelik yatırımların önemine değinerek, bölge yönetiminin spora verdiği desteği takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Görüşmenin sonunda Amedspor heyeti, kabulden dolayı Mesud Barzani’ye teşekkürlerini sunarken; Barzani de sporun toplumlar arası köprüleri güçlendirmeye devam etmesi gerektiğinin altını çizdi. “

*

Amedspor Kulübü Başkanı Nahit Eren’in bu ziyareti spor kamuoyunda merak uyandırdı ve bazı soruları gündeme getirdi;

-Liglerin başlamasına 3 gün kala bu ziyaret ara transfer yapmak için mi gerçekleştirildi?..

-FIFA’nın tanımadığı bir ligin sahibine ziyaretteki amaç bir hazırlık maçı planlaması mı?..