Karadeniz’in incisi Amasra’da termik santral projesine karşı yürütülen çevre mücadelesinde nihai ve bağlayıcı karar çıktı. Hattat Holding’in Amasra’da hayata geçirmek istediği termik santral projesine karşı yıllardır adliye koridorlarında direnen Bartın halkı, en yüksek yargı merci olan Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’ndan (İDDK) çıkan "kesin iptal" kararıyla tarihi bir zafere imza attı.

16 YILLIK HUKUK LABİRENTİ ÇÖZÜLDÜ

Kararın ardından tek ses olan Bartın Platformu, yayımladığı yazılı açıklamada tam 16 senedir ilmek ilmek örülen hukuki sürecin tüm aşamalarını kamuoyuyla paylaştı.

Söz konusu üretim lisansının yerel mahkemelerce daha önce de iptal edildiğini anımsatan platform yetkilileri; lisansı veren Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ile Hattat Holding’in ortaklaşa yürüttüğü agresif temyiz stratejileri nedeniyle sürecin uzadığını vurguladı. Dosyanın mahkeme, istinaf ve Danıştay daireleri arasında mekik dokuduğunu belirten çevreciler, Danıştay İDDK’nın verdiği bu son kararla birlikte şirketin tüm hukuki kapılarının yüzüne kapandığını ilan etti.

"YENİLDİM DEMİŞTİ AMA GÜVENMEDİK"

Platform açıklamasında, Hattat Holding’in yönetim kurulu başkanı Mehmet Hattat’ın geçmiş yıllarda “Bartın Platformu’na yenildim, Amasra’da bu projeyi yapmaktan vazgeçtim” itirafı da yeniden hatırlatıldı. Ancak platform üyeleri, bu geri adım söylemlerine rağmen şirketin arka planda kaybettikleri davaları sürekli temyize götürerek zaman kazanmaya çalışabileceğini de vurguladı.