

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ

Çorum’da küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar sahada hız kesmeden devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş ile Hayvan Sağlığı Şube Müdürü Fatih Göçmen, Sevindikalan’da faaliyet gösteren Koyun Keçi Birliği’ne ait Koç-Teke İstasyonu’nu ziyaret ederek yürütülen damızlık üretim faaliyetlerini yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında istasyonda sürdürülen damızlık koç ve teke yetiştirme programları, genetik ıslah çalışmaları ve üretim kapasitesi hakkında yetkililerden detaylı bilgi alındı.

“KÜÇÜKBAŞ HAYVANCILIK STRATEJİK ÖNEME SAHİP”

İl Müdürü Hasan Taş, küçükbaş hayvancılığın il ekonomisi ve kırsal kalkınma açısından taşıdığı kritik role dikkat çekti. Taş, sürdürülebilir hayvancılığın temelinin kaliteli damızlık materyal teminine dayandığını belirterek, damızlık üretim merkezlerinin sektörde belirleyici konumda olduğunu ifade etti.

Taş, “Bölgedeki hayvansal üretimin verimliliğini artırmak ve yetiştiricilerimizin rekabet gücünü yükseltmek için damızlık üretim merkezleri büyük önem taşımaktadır” dedi.

VERİMLİLİK VE KALİTE HEDEFİ

Ziyarette, istasyonda yürütülen çalışmaların bölge üreticisine sağlayacağı katkılar ele alındı. Özellikle:

Genetik kapasitesi yüksek damızlıkların yetiştirilmesi

Sürü verimliliğinin artırılması

Hastalıklara dayanıklı ırkların geliştirilmesi

Yetiştiricilerin kaliteli damızlık materyale erişiminin kolaylaştırılması

gibi başlıklar üzerinde duruldu.

Yetkililer, istasyonun bölgedeki küçükbaş hayvancılığın kalitesini artırma noktasında önemli bir merkez konumunda olduğunu belirtti.

YETİŞTİRİCİLERLE İSTİŞARE

Ziyaret kapsamında yetiştiricilerle de bir araya gelindi. Sahadaki ihtiyaçlar, üreticilerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri karşılıklı olarak değerlendirildi. Üreticiler, damızlık temini ve teknik destek konularındaki beklentilerini dile getirdi.

İl Müdürlüğü yetkilileri ise üreticilerin yanında olmaya ve sahadaki destek çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

“SAHADA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmeye devam edileceği ifade edildi. Açıklamada, üretim kalitesini artırmaya yönelik çalışmaların sahada aktif biçimde sürdürüleceği kaydedildi.

Gerçekleştirilen ziyaretin ardından, damızlık üretim merkezlerinin kapasitesinin daha da güçlendirilmesi ve küçükbaş hayvancılıkta verim artışının sağlanması yönündeki çalışmaların önümüzdeki süreçte artarak devam etmesi bekleniyor.

Bölgesel üretimin güçlendirilmesi ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi açısından Koç-Teke İstasyonu’nun üstlendiği rolün daha da belirginleşeceği değerlendiriliyor.