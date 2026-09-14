Dalaman ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki üçü çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.
Dalaman açıklarında lastik bot durduruldu: 3’ü çocuk 39 düzensiz göçmen yakalandı
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Muğla’nın Dalaman ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Botta bulunan 3’ü çocuk toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı.
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