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Kaynak: Haber Merkezi

Nesrin Cavadzade, Çağan Efe Ak, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek gibi isimleri kadrosunda buluşturan yeni dizi Daha 17 yayınlandığı günden bu yana ilgiyle izleniyor.

Reytinglerde birinci sıraya yerleşen Daha 17 pazar akşamlarına damga vuruyor. Daha 17'nin 8. bölümünden 2. yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni fragmanı gelir gelmez sosyal medyada gündem oldu.

YORUM YAĞDI

Daha 17 8. bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Böyle bir şey beklemiyorduk', 'Deniz'in böyle bir şey demesine çok şaşırdım', 'Kabul edelim hiç kimse böyle bir fragman beklemiyordu', 'Deniz'in cesurluğuna helal be' gibi yorumlar yapıldı.