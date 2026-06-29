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Dizinin yükselişi sürerken kulislerde şaşırtan bir iddia gündeme geldi. Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk’ün projeden ayrılabileceği öne sürüldü.

KONUYLA İLGİLİ RESMİ DOĞRULAMA YAPILMADI

Şu ana kadar ne yapım ekibinden ne de kanaldan konuyla ilgili resmi bir doğrulama yapılmadı.

Son bölümde ise Aras’ın kardeşiyle ilgili bulduğu ipucu umut yaratırken, gelen beklenmedik bir haber tüm dengeleri altüst etti.

TEOMAN’IN SERHAT’A DAİR ŞÜPHELERİ GİZEM KAPISINI ARALADI

Teoman’ın hamleleri Aras’ı köşeye sıkıştırırken, Leyla ile arasındaki bağ da ciddi bir kırılma noktasına geldi. Aras’ın içine kapanması ilişkileri daha da zora sokarken, Teoman’ın Serhat’a dair şüpheleri yeni bir gizemin kapısını araladı.