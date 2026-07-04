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Kanal D ekranlarının soluksuz izlenen yapımı Daha 17, dramatik sahnelerle örülü yeni tanıtımıyla izleyicide büyük bir merak uyandırdı. İntikam, sır ve geçmişle yüzleşme temalarının ön plana çıktığı son görüntüler, karakterler arasındaki amansız çatışmaları gözler önüne seriyor.

Gizemli olayların perde arkasını aralamak adına kararlılıkla hareket eden Teoman, araştırmalarını sürdürürken Deniz’in hedefi oluyor. Deniz'in yönelttiği, "Sen babasının gazabından kaçmak için annesinin arkasında saklanan çocuk değil misin?" şeklindeki ağır itham, fitili ateşliyor. Bu sert çıkışın akabinde ebeveynlerine karşı uzun süredir bastırdığı duygularını haykıran Teoman, "Bu gece neyi fark ettim biliyor musunuz? Siz gerçekten benden nefret ediyorsunuz." diyerek ailesiyle olan tüm bağlarını kopma noktasına getiriyor.

ŞEBNEM’İN YÜREK BURKAN AÇIKLAMASI

Fragmanda seyirciyi derinden etkileyen sahnelerden biri de Şebnem cephesinde yaşanıyor. Hakan’ın, Teoman’ı ima ederek sorduğu, "Sevdin mi?" sorusu üzerine Şebnem, "Ben onu ölen oğlumun yerine koydum. Ben onu kalbimden doğurdum." ifadeleriyle içindeki derin sevgiyi ve evlat acısını paylaşıyor.

SERHAT’TAN KARTLARI YENİDEN DAĞITACAK HAMLE

Hakan'ın, "Bu kadar zaman bunun için mi hazırlandın?" sorusu karşısında Serhat'ın verdiği karşılık, hikayedeki tüm dengeleri altüst edecek nitelikte. Geçmişin karanlık sayfalarını aralayan Serhat, "Eninde sonunda bugün gelecekti. Babası zannettiği adam ailesinin katili. Seni iş sahibi yapan en yakın arkadaşını öldürmüş birisin sen" sözleriyle uzun süredir gizlenen devasa bir gerçeği faş ediyor.

ŞEBNEM ÖFKESİNE YENİK DÜŞÜYOR

Gerilimin zirve noktasına ulaştığı anlarda, elinde silahla beliren Şebnem namluyu Serhat’a çeviriyor. Kontrolünü kaybeden acılı kadın, "Kendi ellerimle boğacağım, öldüreceğim onu!" haykırışıyla yaklaşan bölümlerde kanlı bir hesaplaşmanın yaşanacağının sinyallerini net bir şekilde veriyor.

ARAS BÜYÜK SIRRIN PEŞİNDE

Tanıtım filminin son sekansında ise elindeki delilleri titizlikle bir araya getiren Aras, nihayet düğümü çözecek noktaya ulaşıyor. Doğrudan Serhat'ın karşısına dikilen Aras, kendisine ulaştırılan cep telefonunu işaret ederek, "Tanıdık geldi mi?" sorusunu yöneltiyor ve kaçınılmaz yüzleşmeyi başlatıyor.

Pastel Film’in yapımcılığını üstlendiği Daha 17, heyecan dolu yeni bölümüyle pazar günü saat 20.00’de Kanal D’de izleyiciyle buluşacak.