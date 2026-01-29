Golden State Warriors, çarşamba gecesi deplasmanda Utah Jazz’ı 140-124 mağlup ederek bu sezonki en yüksek skoruna ulaştı. Utah Jazz ise bu sezon dokuzuncu kez 140 ve üzeri sayı yemiş oldu.

Warriors’ta Stephen Curry 27 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Moses Moody 26 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı. Gui Santos, 6’da 7 isabetle oynadığı karşılaşmada sezonun en yüksek performansını sergileyerek 16 sayı kaydetti. Yedekten gelen Buddy Hield ve Will Richard ise 13’er sayıyla skora katkı verdi. Golden State, Utah karşısında oynadığı son 11 maçın 10’undan galibiyetle ayrıldı.

De’Anthony Melton 12 sayı, Brandin Podziemski ise 11 sayı, 8 ribaunt ve 7 asistle mücadele etti. Bu sonuçla Warriors, son dokuz maçında altıncı galibiyetini elde etti.