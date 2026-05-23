Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin ihracatta yeni bir rekora ulaştığını açıkladı. 22 Mayıs 2026 Cuma günü gerçekleştirilen 2 milyar 428 milyon dolarlık ihracatla, Cumhuriyet tarihinin en yüksek günlük dış satım rakamı elde edildi. Bu gelişme, Türkiye ekonomisinin üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejisinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Bakan Bolat, yaptığı açıklamada elde edilen rekorun Türkiye’nin güçlü üretim kapasitesi, dinamik özel sektörü ve ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabet gücünün bir sonucu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin son yıllarda ihracatta istikrarlı bir yükseliş sergilediğini belirten Bolat, 1973 yılında yıllık 1 milyar dolar seviyesine ulaşan ihracatın, bugün günlük bazda 2,4 milyar dolar seviyesine çıktığını hatırlattı.

1987 yılında ilk kez aylık 1 milyar dolar ihracat seviyesinin aşıldığını ifade eden Bolat, gelinen noktada Türkiye’nin küresel ticarette daha etkin bir konuma yükseldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde uygulanan ekonomi politikalarının üretim altyapısını güçlendirdiğine dikkat çeken Bolat, yüksek katma değerli ihracatın artırılması ve yeni pazarlara açılım konusunda önemli mesafeler kat edildiğini söyledi.

İHRACATÇILARA TEŞEKKÜR MESAJI

Bolat, ihracat rekorunda emeği bulunan tüm kesimlere teşekkür ederek, üreticilerden sanayicilere, KOBİ’lerden çiftçilere kadar tüm paydaşların bu başarıda önemli rol oynadığını ifade etti. Bakanlık olarak ihracatçıların finansmana erişimi, markalaşma ve lojistik altyapı gibi alanlarda desteklenmeye devam edileceğini belirtti.