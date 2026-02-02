İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Değerli arkadaşlar, göreve gelirken ülkemizi her alanda kalkındıracağımızı, yurdumuzu daha emniyetli, daha huzurlu, daha müreffeh, daha bayındır hâle getireceğimizi, Türkiye’nin itibarını uluslararası alanda artıracağımızı ifade etmiştik. Hangi makamda olursak olalım, hiçbir ayrım yapmadan Türkiye için aşkla koşacağımızın sözünü vermiştik.

Allah’a hamdolsun, 23 yıldır milletimize olan ahdimize sadık kalıyoruz. 86 milyonun her bir ferdine hizmetkârlık ediyoruz. Aşkla koşuyor, “aşkına koşan yorulmaz” diyoruz.

Ana muhalefet partisi gibi "Atam izindeyiz" deyip, yılın tamamında izin yapan, keyif çatanlardan değiliz. İlk günkü heyecanımızla Türkiye'yi ihya etmenin samimi gayreti içerisindeyiz. Son Kabine Toplantımızdan bu yana çalışmalarımızı devam ettirdik. Bugünkü toplantımızda alınan kararlara geçmeden evvel bu çalışmaları sizlerle paylaşmak istiyorum.

İRAN VE SURİYE AÇIKLAMASI

Son kabine toplantımızdan bu yana da millete ve memlekete hizmet yolunda çalışmalarımızı büyük bir coşkuyla sürdürdük. Dış politikada Suriye ve İran bağlamında kritik gelişmeleri yakından takip ederken, içeride de eser siyasetimizi hız kesmeden sürdürüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı özel ödülleriyle Yaşayan İnsan Hazineleri ödüllerini sahiplerine tevdi ettik. Ortaya koydukları seçkin eserlerle kültür ve sanat mirasımızı yarınlara taşıyan ödül sahibi onur ustalarımızı ve üç kuruluşumuzu, bir kez daha şahsım ve milletim adına tebrik ediyorum.

24 Ocak’ta ise toplu açılışlarımızı gerçekleştirmek, yeni konutlarımızın anahtar teslim ve kura çekimi törenlerini icra etmek üzere Efeler ilçemiz Aydın’a misafir olduk. Aydınlı kardeşlerimizle kucaklaştık.

Ege’nin incisine çok ama çok yakışan Aydın Şehir Hastanemizin de kurdelesini keserek Aydınlı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Eğitim ve araştırma hastanesi olarak da faaliyet gösterecek 1.300 yataklı hastanemizin bünyesinde tam 465 poliklinik ve 34 ameliyathane bulunuyor.

Dünyanın en büyük 250 uluslararası müteahhitlik firması listesinde 45 Türk firmasıyla ikinci sırada yer alıyoruz.

Nijerya Cumhurbaşkanı Sayın Tinubu ve heyetini Külliyemizde ağırladık. 21. yüzyılın yükselen yıldızı olan Afrika kıtasıyla ilişkilerimiz her alanda güçleniyor. Kıtadaki büyükelçilik sayımızı 44’e çıkardık. Hedefimiz ise 50. Ankara’da bugün 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği faaliyet gösteriyor.

300 milyon nüfusa, 4,5 milyon kilometrekarelik bir alana ve 2 trilyon dolarlık ekonomik hacme ulaşan Türk dünyası, çok ciddi bir gücü ve potansiyeli temsil etmektedir. Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında hayata geçirdiğimiz projelerle bu devasa potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.

2026 yılında Türk Devletleri Teşkilatı’nın 13. Zirvesi’ne Türkiye’de ev sahipliği yapacağız. Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in 29 Ocak’taki ziyareti bu bakımdan ayrıca anlamlıydı.

Güçlü stratejik işbirliği konseyimizin dördüncü toplantısını Şevket kardeşimle birlikte gerçekleştirdik ve 10 yeni anlaşma imzaladık. Özbekistan’la ikili ticaret hacmimizi son 10 yılda tam 3 kat artırdık. 5 milyar dolarlık yeni hedefimize de inşallah yakında ulaşacağız.

2026 yılında hedefimiz 68 milyar dolar turizm geliri elde etmek. İnşallah bu hedefe ulaşarak yeni bir rekora imza atacağız

YENİ KREDİ PAKETİ

Tüm imalat sanayi işletmelerine açık 100 milyar lira büyüklüğünde finansman paketini devreye alıyoruz. 6 ay ana para ödemesiz 36 aya kadar vade imkanı sunulacak pakette finansman maliyeti oranları piyasa şartlarının altında olacak