Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Stadyumu’nda AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Bir Gençlik Şöleni Programı”na katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, Türkiye’nin 81 ilindeki ve yurt dışındaki gençlere selam göndererek Kocaeli’nin sanayi, teknoloji, üretim ve emeğin merkezi olduğunu söyledi.

Konuşmasında “Terörsüz Türkiye” hedefine vurgu yapan Erdoğan, “Terörsüz Türkiye hedefimizin merkezinde sizlerin huzuru ve esenliği var. Terörsüz bölge vizyonumuzu sizlerin güvenli geleceği için hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık annelerin yüreğine ateş düşmemesini istediklerini belirterek, gençlerin hayatlarının baharında kaybedilmesine karşı olduklarını ifade etti.

Terörle mücadeleye harcanan kaynakların artık eğitime, bilime, üretime, istihdama, ulaştırmaya ve teknolojiye yönlendirilmesini istediklerini söyleyen Erdoğan, “Terörün tamamen ortadan kalktığı yeni dönemde gençliğin ‘eyvah’ı olmadığı gibi kimseye eyvallahı da olmayacak” ifadelerini kullandı.