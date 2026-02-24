Dünya devi Barcelona, milli stoper Ozan Kabak'ı transfer etmek için gaza bastı.
Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı
Dünya devi Barcelona, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İspanyol ekibi, milli yıldızımızı radarına aldı. İşte detaylar...Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
FC Barcelona, mali kısıtlamalar nedeniyle bedelsiz isimlere yöneldi.
Fichajes'in haberine göre Barça, bu doğrultuda TSG 1899 Hoffenheim forması giyen milli savunmacı Ozan Kabak'ı gündemine aldı.
26 yaşındaki Ozan'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli stoperin durumunu yakından takip eden Barcelona, bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.
Hem Bundesliga hem de Premier Lig tecrübesi nedeniyle ön plana çıkan Ozan'a Barça'nın yanı sıra Avrupa'dan birkaç kulübün de ilgi gösterdiği aktarıldı.
Uzun süreli diz sakatlığının ardından sahalara dönen Ozan Kabak, bu sezon 15 maçta 4 gol kaydetti.
Ozan Kabak, son maçlarda sergilediği performans ve kaydettiği gollerle dikkat çekti.