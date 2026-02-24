Yeniçağ Gazetesi
24 Şubat 2026 Salı
İstanbul 12°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı

Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı

Dünya devi Barcelona, transfer çalışmalarına şimdiden başladı. İspanyol ekibi, milli yıldızımızı radarına aldı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Haberi Paylaş
Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı - Resim: 1

Dünya devi Barcelona, milli stoper Ozan Kabak'ı transfer etmek için gaza bastı.

1 8
Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı - Resim: 2

FC Barcelona, mali kısıtlamalar nedeniyle bedelsiz isimlere yöneldi.

2 8
Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı - Resim: 3

Fichajes'in haberine göre Barça, bu doğrultuda TSG 1899 Hoffenheim forması giyen milli savunmacı Ozan Kabak'ı gündemine aldı.

3 8
Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı - Resim: 4

26 yaşındaki Ozan'ın Alman ekibiyle olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Tecrübeli stoperin durumunu yakından takip eden Barcelona, bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu kadrosuna katmayı düşünüyor.

4 8
Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı - Resim: 5

Hem Bundesliga hem de Premier Lig tecrübesi nedeniyle ön plana çıkan Ozan'a Barça'nın yanı sıra Avrupa'dan birkaç kulübün de ilgi gösterdiği aktarıldı.

5 8
Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı - Resim: 6

Uzun süreli diz sakatlığının ardından sahalara dönen Ozan Kabak, bu sezon 15 maçta 4 gol kaydetti.

6 8
Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı - Resim: 7

Ozan Kabak, son maçlarda sergilediği performans ve kaydettiği gollerle dikkat çekti.

7 8
Performansıyla büyüledi: Barcelona, milli yıldızı radarına aldı - Resim: 8
8 8
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro