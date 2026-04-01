2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Türkiye, deplasmanda Kosova ile karşı karşıya geldi.

Millilerimiz mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası’na katılma hakkı elde etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından sosyal medya hesabından A Milli Takım’ı tebrik etti.

"2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı mağlup ederek Dünya Kupası finallerine katılmaya hak kazanan A Millî Futbol Takımımızı, Bizim Çocuklar’ı gönülden tebrik ediyorum.

Ay yıldızlı bayrağımızı 24 yılın ardından futbolun bu en büyük sahnesinde dalgalandıracak olan Millî Takımımıza önce Avustralya, Paraguay ve ABD’ye karşı oynayacağımız grup maçlarında, daha sonra inşallah finale kadar gideceğimizi ümit ettiğimiz mücadelelerde başarılar diliyorum.

Bizim Çocuklar’ın her zaman olduğu gibi ay yıldızlı formayı zaferden zafere taşıyacağına, milletimizin göğsünü kabartacağına inancımız tamdır.

Tüm sporcularımızı alınlarından öpüyorum."