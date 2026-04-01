Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut projelerinde hak sahiplerine yönelik ödeme sürecini açıkladı.
TOKİ konutlarında peşinat ve taksitler belli oldu
Buna göre konut alıcıları, sözleşme aşamasında peşinat ödeyecek, taksitler ise bir sonraki ay itibarıyla başlayacak.
Kura sonucu konutu belirlenen hak sahipleri, TOKİ’nin ilan edeceği tarihlerde ilgili bankalarda Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak.
TOKİ konutlarında peşinat oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Vade seçenekleri ise 240 aya kadar uzanıyor. Bu kapsamda ödeme planı, uzun vadeli ve düşük taksitli model üzerinden oluşturuldu.
İSTANBUL'DA KONUT FİYATLARI
İstanbul’da 55 metrekarelik 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 950 bin TL olarak açıklandı. Bu konutlar için 195 bin TL peşinat ödenecek, 240 ay vadede aylık taksit 7 bin 313 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 450 bin TL’den satışa sunulurken, 245 bin TL peşinat ve 9 bin 188 TL aylık taksit uygulanacak.
80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise satış fiyatı 2 milyon 950 bin TL, peşinat 295 bin TL ve aylık taksit 11 bin 63 TL olarak belirlendi.
İSTANBUL DIŞI İLLER
İstanbul dışındaki illerde 55 metrekarelik 1+1 konutların fiyatı 1 milyon 800 bin TL, peşinatı 180 bin TL ve aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
65 metrekarelik 2+1 konutlar 2 milyon 200 bin TL’den satışa sunulacak. Bu konutlar için 220 bin TL peşinat ve 8 bin 250 TL aylık taksit ödenecek.
80 metrekarelik 2+1 konutlarda ise fiyat 2 milyon 650 bin TL, peşinat 265 bin TL ve aylık taksit 9 bin 938 TL olarak açıklandı.