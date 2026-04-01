Bizim Çocuklar tarih yazdı... Kosova'yı 1-0 yenen Türkiye, Dünya Kupası'na katıldı. İşte gruplar...
2026 Dünya Kupası grupları belli oldu: Hangi ülkeler hangi grupta?
A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza attı ve Dünya Kupası'na katıldı. Haziran ayında başlayacak turnuva süreci öncesi gruplar da belli oldu. İşte detaylar...İbrahim Doğanoğlu
A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, (Çekya - Danimarka)
B Grubu: Kanada, ( Bosna Hersek- İtalya ), Katar, İsviçre
C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya
D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, TÜRKİYE
E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador
F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus
G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda
H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay
I Grubu: Fransa, Senegal, (Bolivya- Irak), Norveç
J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün
K Grubu: Portekiz, (Jamaika - Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya
L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama
