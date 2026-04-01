Yeniçağ Gazetesi
01 Nisan 2026 Çarşamba
Anasayfa Spor 2026 Dünya Kupası grupları belli oldu: Hangi ülkeler hangi grupta?

2026 Dünya Kupası grupları belli oldu: Hangi ülkeler hangi grupta?

A Milli Futbol Takımı, tarihi bir başarıya imza attı ve Dünya Kupası'na katıldı. Haziran ayında başlayacak turnuva süreci öncesi gruplar da belli oldu. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu
Bizim Çocuklar tarih yazdı... Kosova'yı 1-0 yenen Türkiye, Dünya Kupası'na katıldı. İşte gruplar...

A Grubu: Meksika, Güney Afrika, Güney Kore, (Çekya - Danimarka)

B Grubu: Kanada, ( Bosna Hersek- İtalya ), Katar, İsviçre

C Grubu: Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya

D Grubu: ABD, Paraguay, Avustralya, TÜRKİYE

E Grubu: Almanya, Curaçao, Fildişi Sahili, Ekvador

F Grubu: Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus

G Grubu: Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda

H Grubu: İspanya, Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay

I Grubu: Fransa, Senegal, (Bolivya- Irak), Norveç

J Grubu: Arjantin, Cezayir, Avusturya, Ürdün

K Grubu: Portekiz, (Jamaika - Kongo DC), Özbekistan, Kolombiya

L Grubu: İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama

