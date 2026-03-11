Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile İftar Programı'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Bölgemizi kana ve gözyaşına boğan sarsıntıların şiddeti, 28 Şubat’ta başlayan komşumuz İran’a yönelik saldırılarla maalesef daha da artmıştır. Bölgeyi terörize ederek güvenliğini sağlayacağını düşünen İsrail, bir yandan Gazze’de zaten uymadığı ateşkesi hiçe sayarak saldırılarını yoğunlaştırırken, diğer yandan da Lübnan’ı işgal girişimine başlamıştır.

Coğrafyamız, kibir sendromuna kapılmış bir katliam şebekesinin elinde yavaş yavaş felakete doğru sürüklenmektedir. Her geceyi sığınaklarda geçiren İsrail halkı bile, Holokost’tan sonra başlarına gelen en büyük felaketin Netanyahu olduğunu artık açıkça dile getirmektedir. Dalga boyu giderek artan bu sarsıntıların etkilerine sadece coğrafyamızda değil; ekonomiden ticarete, turizmden enerjiye birçok alanda tüm dünyada şahit oluyoruz. Küresel ekonomi, Rusya-Ukrayna savaşından sonraki en belirsiz günlerini yaşıyor.

Savaşın uzaması durumunda dünyanın nereye savrulacağını tam olarak kimse kestiremiyor. Bir defa şunu burada açık ve net ifade etmek isterim: Başkasının zararını kendi karımız olarak asla göremeyiz, başkalarının acısından rant devşirmek gibi bir hesabın içinde olmayız. Bizim İran krizindeki tavrımız gayet berrak ve nettir. Türkiye her zaman savaşın değil barışın yanındadır, çatışmanın değil diplomasinin tarafındadır, kaos ve kargaşanın değil huzur ve istikrarın safındadır, düşmanlaştırmanın değil yakınlaştırmanın peşindedir. Artık bölgemizde gözyaşları dinsin, çatışmalar dursun, sulh ve sükun hakim olsun istiyoruz.

Türkiye olarak ellerin tetikten çekilmesi, ateşkesin sağlanması, müzakere masasına tekrar dönülmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz. Alev daha fazla büyümeden, ateş çemberi daha fazla genişlemeden, daha fazla can yanmadan, kan dökülmeden yangını söndürmenin derdindeyiz. Ana muhalefetin başındaki zat ve avanesi gözlerini hakikatlere kapatsa da, başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık Türkiye’nin samimi gayretlerini görmekte, çabalarımızın devamı noktasında bizleri yüreklendirmektedir.