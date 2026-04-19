Türkiye futbolunun köklü kulüplerinden Bursaspor ve Erzurumspor, bugün aldıkları sonuçların ardından şampiyon olarak bir üst lige yükselme başarısı gösterdi. Bu önemli başarıların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da iki kulüp için tebrik mesajı yayımladı.

TFF 2. Lig’de mücadele eden Bursaspor, sahasında Somaspor’u 5-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti ve TFF 1. Lig’e yükseldi. Yeşil-beyazlı ekip, üst üste elde ettiği başarılarla yeniden yükselişini sürdürdü.

TFF 1. Lig’de mücadele eden Erzurumspor ise Bodrum FK ile berabere kalarak şampiyonluğunu garantiledi ve 5 yıl aranın ardından yeniden Süper Lig’e yükselme sevinci yaşadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumspor için yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor’u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor’a Süper Lig’de şimdiden başarılar diliyorum.”

Erdoğan, Bursaspor için paylaştığı mesajda ise şu sözleri kullandı:

“Üst üste elde ettiği şampiyonluklarla TFF 1’inci Lig’e yükselen, futbolumuzun köklü ve güzide kulübü Bursaspor’u, taraftarıyla birlikte tüm Bursaspor camiasını ve Bursalı tüm kardeşlerimi en kalbî duygularımla tebrik ediyor, önümüzdeki sezon 1’inci Lig’de başarılar diliyorum.”