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Kaynak: Haber Merkezi

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve çerçevesinde gerçekleştireceği görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerinin yanı sıra uluslararası gündemdeki gelişmelerin de ele alınacağını ifade etti.

ERDOĞAN VE PUTİN GÖRÜŞECEK

Görüşmede Ukrayna’daki savaş, Orta Doğu’daki gelişmeler ve bölgesel meselelerin gündeme gelmesi bekleniyor. Türkiye’nin Rusya-Ukrayna savaşında diplomatik çözüm arayışlarına yönelik girişimleri de görüşmenin başlıkları arasında yer alacak.

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi’nin Bişkek’te düzenleneceği ve liderlerin zirve kapsamında ikili temaslarda bulunacağı bildirildi.