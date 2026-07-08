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Kaynak: AA / İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın NATO Zirvesi kapsamında gerçekleştirdiği diplomasi trafiği devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamındaki ikili görüşmeleri çerçevesinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir görüşme gerçekleştirdi.

ERDOĞAN’IN NATO ZİRVESİ TEMASLARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ikili temasları kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi” ifadelerine yer verildi.

Erdoğan’ın zirve kapsamında farklı ülke liderleriyle gerçekleştirdiği temasların devam etmesi bekleniyor.