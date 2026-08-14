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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak siyasi hayata giren AK Parti, siyasetteki 25'inci yılını kutladı.

Kutlamada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli başlıklar şöyle;

-Bu anlamlı günde hepinizi hürmetle selamlıyorum. 81 ilimizdeki vatandaşlarımızı ve dünyanın dört bir yanındaki bütün vatandaşlarımıza muhabbetlerimizi gönderiyorum. Allah'ın selamı hepimizin üzerine olsun. Hoşgeldiniz, sefalar getirdiniz. Ahdevefanız için sizlere teşekkür ediyorum. Dostluğumuz yol arkadaşlığımız daim kalsın. (Amin sesleri)

"DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİ'YE..."

-Ülkemizin ve dünyamızın neresinde yaşarsa yaşasın partimiz, hareketimize, şahsımıza muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Bu akşam gönlü bizimle atan ve bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun.

-Bugün 25. yılımızı gururla ilan ediyoruz. Bizlere bugünleri gösteren Allah'a sonsuz hamdu senalar ediyoruz. 25. doğum günümüz kutlu olsun.

-Bakanlarımızdan milletvekillerimize, meclis üyelerimizden köy temsilcilerimize kadar yol ve dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

-İttifak ortaklarımıza dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Özel çiçek göndererek 25. yılımızı kutlayan Bahçeli'ye ve heyecanımızı paylaşan diğer genel başkanlara ayrıca teşekkür ediyorum.

-Çözümler imkansız değil dedik. Bizim çözüm önerilerimiz var. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk. Söz de karar da milletindir dedik.

-2053 yılında 48 saatte tüm türkiye hızlı trenle gezilebilecek. Ders kitaplarını üzretsiz dağıtacağız dedik sözümüzü tuttuk.

"HAK VE ÖZGÜRLÜKLER ALANINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIK"

-Hak ve özgürlükler alanında önemli adımlar attık. OHAL'i kaldırdık. TRTKürdi'yi kurduk. Seçilme yaşını 18'e indirdik.

- AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik.

"GELECEK 50 YILI PLANLADIK"

-Türkiye'nin geleceğine bu hareket damga vuracak. Türkiye'yi küllerinden yeniden inşa ettik. Durmayacağız. Her gün yeniden doğacağız. Gelecek 50 yılı planladık. Daha yapacak çok işimiz var. Çeyrek asırda büyük işler başardık, Türkiye’yi her alanda büyüttük

"SİNSİCE BÜYÜYEN BİR FETÖ VARDI..."

-1970'lerden itibaren sinsice büyüyen bir FETÖ vardı. İki kez darbe yapıldı bu ülekede. FETÖ'ye dokunmadılar önünü açtılar. Biz göreve geldiğimizde virüs vücuda yayılmıştı.

-Aynı şekilde terör meselesi yaylalarda rahatca gezemiyordu. Geçlerin hayatları sönüp gidiyordu. Türkiye'yi bu sorundan kurtaracağız dedik ve çözdük.

-Hiçkimsenin endişesi olmasın ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz.

"BİRİLERİ SUYU BULANDIRMAK İSTİYOR"

-Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. Şimdi birileri suyu bulandırmak istiyor. Çünkü terör parantezi kapandığında işsiz kalacaklar. İnşallah terörle birlikte o emperyalist planı da sonlandıracağız. Bu yaranın bir 40 yıl daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede artık analar ağlamayacak. Çocuklar yetim kalmayacak.

-Bu dava uzun soluklu bir yürüyüştür. Önemli olan "sen yaşarken bu dava için ne yaptın. Sana bırakılan mirası nereye taşıdın" bunlar...

"ALLAH ÖMÜR VERİRSE DAHA NİCE SENELER AZİZ MİLLETİMİN YANINDA OLACAĞIM"

-Sevgili gençler Allah ömür verirse daha nice seneler aziz milletimin yanında olacağım. Yuvam olak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya devam edeceğim. Arkamızdan bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı tanıyan, imanlı, vatansever. Özgüveni yüksek bir gençlik geliyor.

ERDOĞAN AK PARTİ'YE KATILAN İSİMLERE ROZET TAKIYOR

0 isimler şöyle;

-İYİ Parti'den istifa ederek AK Parti'ye giden Mehmet Mustafa Gürban

-Gelecek Partisi'nden istifa eden Mustafa Bilici

-Yerel Yönetimlerden sorumlu Mustafa Demir

-CHP'den istifa eden Yakup Odabaşı

-CHP'den istifa eden Selim Çırpanoğlu

-Yeniden Refah'tan istifa eden Ali Kemal Derin

-Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal

-DEM Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Türkan Kayı

-CHP'den istifa eden Tuncer Başoğlu

-CHP'den istifa eden Çanakkale Ecebat Belediye Başkanı Saim Zileli