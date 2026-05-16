Ankara Araştırma ve Danışmanlık (Ank-Ar) tarafından yapılan kamuoyu yoklamasında, “Genel olarak düşündüğünüzde Türkiye’nin nasıl yönetildiğini düşünüyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Sonuçlar, toplumda yönetime dair derin bir memnuniyetsizliğin hâkim olduğunu ortaya çıkarıyor.

TOPLUMUN YÜZDE 66,6'SI 'TÜRKİYE KÖTÜ YÖNETİLİYOR' DEDİ

Katılımcıların yalnızca yüzde 24,7’si yönetimi “Çok İyi” (%10,2) veya “İyi” (%14,5) olarak değerlendirirken, yüzde 66,6’sı “Kötü” (%26,3) ya da “Çok Kötü” (%40,3) görüşünde.

Yüzde 8,7’lik kesim ise “Fikrim Yok” yanıtını verdi. Siyasi parti seçmenlerine göre dağılım ise şöyle:

AKP seçmenleri arasında yönetimden memnuniyet oranı %55,7’de kalırken, %40’ı olumsuz değerlendirdi. Bu, iktidar partisinin kendi tabanında bile önemli bir memnuniyetsizlik olduğunu gösteriyor.

MHP seçmenleri de benzer bir tablo çiziyor: %52,7 olumlu, %41,8 olumsuz görüş bildirdi.

CHP seçmenlerinin %90,4’ü yönetimi kötü bulurken, olumlu görüş sadece %5,8.

İYİ Parti seçmenlerinde olumsuz görüş oranı %91,8 gibi rekor bir seviyeye ulaştı.

DEM Parti seçmenlerinin %78,6’sı olumsuz, %11’i olumlu görüşte.

Yeniden Refah Partisi (YRP) seçmenleri arasında olumsuz görüş %65,5, olumlu görüş %29,1.

Anahtar seçmenlerinde olumsuzluk %75,3, olumlu görüş %19,2.

Diğer partiler grubunda olumsuz görüş %70,8, olumlu %23.

Kararsız / Oy kullanmayan seçmenlerin %61,7’si yönetimi kötü bulurken, %21,9’u fikir belirtmedi.

CUMHUR İTTİFAKI SEÇMENİ'DE ÜLKE YÖNETİMİNİ ELEŞTİRİYOR

Araştırma, Cumhur ittifakı'nın (AK Parti ve MHP) kendi seçmenleri arasında bile yönetime yönelik eleştirilerin olduğunu gözler önüne seriyor.

Muhalefet partilerinde ise memnuniyetsizliğin üst seviyede olduğu görülüyor. Ank-Ar’ın verileri, Türkiye’de yönetime dair toplumsal algının oldukça olumsuz bir zeminde olduğunu net biçimde ortaya çıkarıyor.