Terörsüz Türkiye süreci kapsamında gündemde olan terörist başı Öcalan’a umut hakkı tartışmalarında son çıkış Saray’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Anadolu Ajansı için kaleme aldığı analizinde konuyla ilgili tartışmalara yeni bir boyut kazandıracak ifadelerde bulundu.

Uçum’un umut hakkına yönelik mevcut yasalar ile yapılabilecek yeni düzenlemeleri karşılaştırması akıllara “Cumhur İttifakı Öcalan’a özgürlüğü Meclis’e mi taşıyacak” sorusunu getirdi. Uçum’un sözlerinin satır arasında ilgili yasaların mevcut içerikleri ile terörist başı Öcalan’ın tahliyesine engel olduğuna, gerekli düzenlemelere ihtiyaç olduğuna işaret edildiği görüldü.

Uçum, “Umut hakkı olarak tartışılan husus, daha önce ilgililerce etraflıca açıklandığı gibi kişiye özgü veya münfesih terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik bir tahliye imkanı değildir. Umut hakkı doğrudan tahliye de sağlamaz. Umut hakkı, bir af uygulaması ise hiç değildir. Daha da önemlisi, umut hakkı bağımsız bir hak değil şartla salıverilme imkanının başka türlü ifadesidir.” dedi.

“DÜZENLEME YAPILIRSA ÖCALAN DA BU KAPSAMA GİRER”

Uçum, umut hakkının doğrudan bir tahliye imkânı olmadığını belirtmesine rağmen terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın da 'umut hakkı' kapsamına girebileceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Umut hakkı olarak tartışılan şartla salıverilmenin genişletilmesi halinde kapsama girecek hükümlüler ise şunlardır:

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını devletin güvenliğine, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı işlenen örgütlü suçlardan alanlar,

Geçmişte ölüm cezaları müebbet ağır hapis cezasına veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına dönüştürülen terör suçluları,

Terör suçlusu olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar.

Eğer bu konuda tam irade ve yetki sahibi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) şartla salıverilme imkanından yararlanacak hükümlü kapsamını yukarıda belirtilen hükümlülerle genişletecek düzenleme yaparsa Öcalan da bu kapsama girer. Bu düzenleme tamamen TBMM’nin takdirindedir.

Elbette TBMM kapsam dışında olan suçları şartla salıverilmenin kapsamına eklerse bu konuda süre, değerlendirme talebi, süreç yönetimi, ilgili ve yetkili idari ve yargısal merciler bakımından özel düzenleme de yapabilir. Genel şartla salıverilme usulünden farklı bir usul belirleyebilir. Bu hususta hukuken bir engel yoktur."

MHP VE CHP NE DEMİŞTİ?

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada umut hakkı ile ilgili komisyonun uzlaştığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız 'süreç' komisyonu raporuyla ilgili, "Umut hakkı isim olarak olmasa bile AİHM kararları üzerinden içerik olarak mutlaka olacak" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise, "Burada bir kişi için ya da bir grup için bir düzenleme veya öneri söz konusu olmayacak. Kişiye özel bir atıf veya önerme olmayacak ama elbette ki ceza infaz sistemindeki sorunlar, eksiklikler, evrensel hukuka uygun kimi düzenlemeler elbette önerilecektir" şeklinde konuşmuştu.